Сенатор призвал разобраться с «облавами» на уклонистов

Кабанов рассказал, что на «облаву» возле станции метро «Щелковская» ему пожаловались сотрудники МГТС. «Они сообщили, что возле метро Щелковская ... работник был задержан во время "облавы" на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь», - написал правозащитник в Telegram.

По мнению члена СПЧ, подобные действия создают враждебное отношение в обществе по отношению к частичной мобилизации.

Ранее авторы запущенного правительством портала «Объясняем.рф» разъяснили, что полицейские либо сотрудники военкомата не имеют права заполнять пустые повестки на улице непосредственно перед их вручением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

