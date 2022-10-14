Сенатор призвал разобраться с «облавами» на уклонистов

Сенатор Андрей Клишас призвал власти разобраться с фактами «облав» на уклонистов на улицах Москвы и дать правовую оценку действиям должностных лиц, с ведома которых происходят подобные задержания. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале, комментируя заявление члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова.

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Кабанов рассказал, что на «облаву» возле станции метро «Щелковская» ему пожаловались сотрудники МГТС. «Они сообщили, что возле метро Щелковская ... работник был задержан во время "облавы" на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь», - написал правозащитник в Telegram.

По мнению члена СПЧ, подобные действия создают враждебное отношение в обществе по отношению к частичной мобилизации.

Ранее авторы запущенного правительством портала «Объясняем.рф» разъяснили, что полицейские либо сотрудники военкомата не имеют права заполнять пустые повестки на улице непосредственно перед их вручением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Андрей КлишасЗадержаниеМобилизация
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