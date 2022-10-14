Сенатор призвал разобраться с «облавами» на уклонистов
Сенатор Андрей Клишас призвал власти разобраться с фактами «облав» на уклонистов на улицах Москвы и дать правовую оценку действиям должностных лиц, с ведома которых происходят подобные задержания. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале, комментируя заявление члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова.
Кабанов рассказал, что на «облаву» возле станции метро «Щелковская» ему пожаловались сотрудники МГТС. «Они сообщили, что возле метро Щелковская ... работник был задержан во время "облавы" на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь», - написал правозащитник в Telegram.
По мнению члена СПЧ, подобные действия создают враждебное отношение в обществе по отношению к частичной мобилизации.
Ранее авторы запущенного правительством портала «Объясняем.рф» разъяснили, что полицейские либо сотрудники военкомата не имеют права заполнять пустые повестки на улице непосредственно перед их вручением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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