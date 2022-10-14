Клишас назвал незаконными «облавы» на мужчин призывного возраста

По его словам, у военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц, а полицейские могут доставить в военкомат только того призывника или лицо, подлежащее мобилизации, на которого есть письменный запрос.

Сенатор подчеркнул, что стражи порядка подключаются к вопросам призыва на военную службу только при наличии письменного запроса от военкомата, а также при розыске уклонистов.

«Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться,... И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — заключил он.

Ранее Клишас призвал власти разобраться с фактами «облав» на уклонистов на улицах Москвы и дать правовую оценку действиям должностных лиц, с ведома которых происходят подобные задержания, сообщает RT.

