Болота РФ могут стать панацеей от глобального потепления
Болота России могу выступить основным спасителем земной экологии в роли «охладителя» атмосферы. Так считают ученые из центра «Биота, климат и ландшафты» Томского государственного университета. Их доклад, посвящённый данной проблеме, будет распространён на Международном форуме ассоциаций и консорциумов северных территорий в Томске в третьей декаде апреля.
В ходе многолетних исследований и анализа специалисты поняли, что именно торфяные болота выполняют ведущую роль в поглощении углерода в атмосфере. Именно этот газ в основном отвечает за усиление парникового эффекта. Болотные системы перехватывают функцию «очистки» у лесов, площадь которых резко сокращается из-за пожаров и активной вырубки.
При этом, как отмечают «Известия», на территории России расположены самые обширные водно-болотные угодья в глобальном масштабе. Основные из них находятся в Западно-Сибирском регионе. Один из таких уникальных объектов - Большое Васюганское болото. Каждый год его торфяники улавливают от 3 до 10 миллионов тонн углекислого газа. Одновременно они выделяют в атмосферу 1,5 - 5,5 миллиона тонн кислорода.
Как подчёркивают авторы доклада, в общей сложности на 1,6 % суши, которые занимает Западно-Сибирская равнина, приходится более 25% мировых запасов торфа. Томский госуниверситет заявляет о готовности своими силами разработать стратегию использования отечественных болот.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru