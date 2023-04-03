Болота РФ могут стать панацеей от глобального потепления

Болота России могу выступить основным спасителем земной экологии в роли «охладителя» атмосферы. Так считают ученые из центра «Биота, климат и ландшафты» Томского государственного университета. Их доклад, посвящённый данной проблеме, будет распространён на Международном форуме ассоциаций и консорциумов северных территорий в Томске в третьей декаде апреля.

В ходе многолетних исследований и анализа специалисты поняли, что именно торфяные болота выполняют ведущую роль в поглощении углерода в атмосфере. Именно этот газ в основном отвечает за усиление парникового эффекта. Болотные системы перехватывают функцию «очистки» у лесов, площадь которых резко сокращается из-за пожаров и активной вырубки.