«Всемирный потоп»: Санкт-Петербургу предсказали затопление к 2150 году

В Петербурге стоят шлюзы, однако они защищают город, а не прибрежную зону, отметил в эфире НСН климатолог Андрей Киселев.

Из-за таяния вечной мерзлоты к 2150 году подтопленными могут оказаться Нидерланды, Венеция и Санкт-Петербург, рассказал научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в разговоре с НСН.

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Накануне научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Израэля Сергей Семенов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил, что Россия — это страна с «выраженным потеплением». По его словам, из-за таяния вечной мерзлоты может произойти разрушение домов и объектов инфраструктуры. Андрей Киселев отметил, что уже через 127 лет подъем воды в мировом океане может составить порядка 140 сантиметров.

«Происходит ускорение таяния вечной мерзлоты. Но оценки говорят о том, что при самом неблагоприятном исходе событий, к 2150 году, подъем воды в мировом океане может составить порядка 140 сантиметров. Это не всемирный потоп, но это существенно для островных государств, которые находятся в океане. Также низина: начиная от Нидерландов, Венеции и Санкт-Петербурга. В Петербурге стоят шлюзы, но дело в том, что они закрывают город, а прибрежную зону они не защищают», - сказал Киселев.

Он отметил, что над территорией России воздух теплеет в три раза быстрее, нежели в среднем по земному шару. По словам Киселева, из-за этого начинается ускоренное таяние вечной мерзлоты.

«Две трети территории России стоит в зоне вечной мерзлоты. Над российской территорией воздух теплеет значительно быстрее, нежели в среднем по земному шару, почти в три раза. Как следствие, деградирует вечная мерзлота. А когда деградирует вечная мерзлота, появляется много неприятностей. Увеличивается опасность аварийности уже построенных зданий в этой зоне. Когда это строилось полвека назад, никто об этом не думал. Все новое надо строить с учетом того, что грунт не очень надежный», - указал собеседник НСН.

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Кроме того, климатолог рассказал, что при таянии вечной мерзлоты высвобождаются могильники, которые могут спровоцировать эпидемии. Он добавил, что необходимо вырабатывать меры по адаптации к изменениям окружающей среды уже сейчас.

«В вечной мерзлоте содержится изрядное количество CO2 и метана. Это газы, которые инициируют глобальное потепление. Если CO2 просто высвобождается из этой вечной мерзлоты, то с метаном дело хуже: там находятся аэробные бактерии, которые метан и вырабатывают. Когда потеплело, то они приступают к своей работе. При деградации вечной мерзлоты также высвобождаются могильники, оптимизма это не доставляет. У нас существует выработка плана по мерам адаптации, это серьезная проблема: опыт не накоплен, а делать нужно уже сегодня», - резюмировал Киселев.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна продолжит работу по решению глобальной проблемы изменения климата, однако способы будут изменены с учетом реалий, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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