«Всемирный потоп»: Санкт-Петербургу предсказали затопление к 2150 году

Накануне научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Израэля Сергей Семенов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил, что Россия — это страна с «выраженным потеплением». По его словам, из-за таяния вечной мерзлоты может произойти разрушение домов и объектов инфраструктуры. Андрей Киселев отметил, что уже через 127 лет подъем воды в мировом океане может составить порядка 140 сантиметров.

«Происходит ускорение таяния вечной мерзлоты. Но оценки говорят о том, что при самом неблагоприятном исходе событий, к 2150 году, подъем воды в мировом океане может составить порядка 140 сантиметров. Это не всемирный потоп, но это существенно для островных государств, которые находятся в океане. Также низина: начиная от Нидерландов, Венеции и Санкт-Петербурга. В Петербурге стоят шлюзы, но дело в том, что они закрывают город, а прибрежную зону они не защищают», - сказал Киселев.

Он отметил, что над территорией России воздух теплеет в три раза быстрее, нежели в среднем по земному шару. По словам Киселева, из-за этого начинается ускоренное таяние вечной мерзлоты.

«Две трети территории России стоит в зоне вечной мерзлоты. Над российской территорией воздух теплеет значительно быстрее, нежели в среднем по земному шару, почти в три раза. Как следствие, деградирует вечная мерзлота. А когда деградирует вечная мерзлота, появляется много неприятностей. Увеличивается опасность аварийности уже построенных зданий в этой зоне. Когда это строилось полвека назад, никто об этом не думал. Все новое надо строить с учетом того, что грунт не очень надежный», - указал собеседник НСН.