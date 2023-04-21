Российские специалисты создадут нейросеть, предсказывающую климатическую аномалию
Ученые из Высшей школы экономики и специалисты Школы анализа данных Яндекса разрабатывают нейросеть, способную предсказывать климатическую аномалию Эль-Ниньо (увеличение температуры воды в Тихом океане). Об этом сообщает пресс-служба платформы Yandex Cloud.
Отмечается, что Эль-Ниньо может вызывать засуху, влияя на урожай и провоцируя экономические и социальные проблемы, приводить к всплеску переносимых комарами заболеваний. ML-модель уже научилась предсказывать аномалию на 1,5 года вперед.
«По мнению климатологов, горизонт прогнозирования можно увеличить, но максимум до двух лет. Мы надеемся превысить этот срок», — отмечается в сообщении.
Для обучения алгоритма специалисты использовали реальные и смоделированные синтетические данные о температуре океана. Разработчики применили тысячи температурных карт, собранных с 1800 года. При работе над более долгосрочным прогнозом ученые тестировали архитектуру нейронных сетей Transformer. Чтобы улучшить результаты, специалисты работают над моделью на основе архитектуры Autoformer.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 116 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 409 / сут.
- ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян
- Компания Duracell сохранит экологические проекты в России
- Канада выделит Украине военной помощи на $28,9 млн
- Зеленский принял приглашение на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе
- Российские специалисты создадут нейросеть, предсказывающую климатическую аномалию
- В Сингапуре повесят торговца марихуаной
- Финляндия поставит Киеву новый пакет военной помощи на 78 миллионов евро
- Россиянам дали советы по ускорению работы смартфонов
- Источник: Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет
- Жители Новосибирска пожаловались на перекрывших двор верующих мусульман
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru