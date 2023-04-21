Российские специалисты создадут нейросеть, предсказывающую климатическую аномалию

Отмечается, что Эль-Ниньо может вызывать засуху, влияя на урожай и провоцируя экономические и социальные проблемы, приводить к всплеску переносимых комарами заболеваний. ML-модель уже научилась предсказывать аномалию на 1,5 года вперед.

«По мнению климатологов, горизонт прогнозирования можно увеличить, но максимум до двух лет. Мы надеемся превысить этот срок», — отмечается в сообщении.

Для обучения алгоритма специалисты использовали реальные и смоделированные синтетические данные о температуре океана. Разработчики применили тысячи температурных карт, собранных с 1800 года. При работе над более долгосрочным прогнозом ученые тестировали архитектуру нейронных сетей Transformer. Чтобы улучшить результаты, специалисты работают над моделью на основе архитектуры Autoformer.

