Ураганы, шторм и засуха: Климатолог заявил об участившихся опасных явлениях в России

«Когда мы говорим об изменениях климата – это не только глобальное потепление. В частности, меняется частота так называемых гидрометеорологических опасных явлений. Последний год был более спокойным. А если говорить о промежутке с начала века, то на нашей территории в среднем происходит 371 опасное явление в год. Причем нанесшее заметный ущерб. Это значит, что каждый день где-то на территории России случается такое событие. В конце прошлого века это происходило в два раза реже. Происходит учащение, это затрагивает всех и каждого: ураганы, штормы, ливни, засухи, так называемые волны тепла – это ситуация, когда над значительной территорией не менее пяти дней температура воздуха превосходит на пять градусов среднюю климатическую норму», - сказал Киселев.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна продолжит работу по решению глобальной проблемы изменения климата, однако способы будут изменены с учетом реалий, сообщает НСН.

