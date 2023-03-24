Ураганы, шторм и засуха: Климатолог заявил об участившихся опасных явлениях в России
В конце прошлого века число опасных явлений в стране было в два раза меньше, отметил в эфире НСН Андрей Киселев.
В среднем на территории России происходит 371 опасное явление в год, которые наносят значительный ущерб, рассказал научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в разговоре с НСН.
Накануне научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Израэля (ИГКЭ) Сергей Семенов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил, что Россия — это страна с «выраженным потеплением». По его словам, из-за таяния вечной мерзлоты может произойти разрушение домов и объектов инфраструктуры. Андрей Киселев отметил, что кроме глобального потепления в России есть множество других климатических проблем.
«Когда мы говорим об изменениях климата – это не только глобальное потепление. В частности, меняется частота так называемых гидрометеорологических опасных явлений. Последний год был более спокойным. А если говорить о промежутке с начала века, то на нашей территории в среднем происходит 371 опасное явление в год. Причем нанесшее заметный ущерб. Это значит, что каждый день где-то на территории России случается такое событие. В конце прошлого века это происходило в два раза реже. Происходит учащение, это затрагивает всех и каждого: ураганы, штормы, ливни, засухи, так называемые волны тепла – это ситуация, когда над значительной территорией не менее пяти дней температура воздуха превосходит на пять градусов среднюю климатическую норму», - сказал Киселев.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна продолжит работу по решению глобальной проблемы изменения климата, однако способы будут изменены с учетом реалий, сообщает НСН.
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