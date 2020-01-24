Синоптики пообещали россиянам подобие зимы в феврале
В Москве зима проявляет себя лишь «эпизодами»: после преимущественно оттепельной погоды минувшая ночь в столице стала самой морозной.
Февраль на европейской территории России будет холоднее января, прогнозируют специалисты. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сильных морозов не будет, но температура окажется всё же ниже январских значений.
Синоптики говорят, что в следующем месяцев возможны периоды похолодания до минус 5-10 градусов, передает РИА Новости. В целом февраль будет не холодным, отметил Вильфанд.
В Москве зимняя погода установилась только в последние дни. Прогноз столичного Метеобюро об «эпизоде настоящей зимы» сбылся – к утру четверга в городе выросли сугробы. А ночь на пятницу, 24 января, по подсчетам Гидрометцентра России стала самой морозной за текущую зиму. Столбики термометров опустились до минус 6,8 градуса.
Ранее и.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд в беседе с НСН отмечал, что вторая половина зимы будет неоднородной в температурном плане – ожидаются резкие перепады температур. Тёплую зиму в большинстве регионов России он объяснил особенностями движения воздушных масс – зональным переносом атлантического воздуха, который повлиял в том числе на погоду в Сибири.
Из-за неустойчивой и в целом тёплой погоды этой зимой могут плохо чувствовать себя аллергики, люди, у которых проблемы с дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой, рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.
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