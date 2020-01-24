Синоптики пообещали россиянам подобие зимы в феврале

Синоптики говорят, что в следующем месяцев возможны периоды похолодания до минус 5-10 градусов, передает РИА Новости. В целом февраль будет не холодным, отметил Вильфанд.

В Москве зимняя погода установилась только в последние дни. Прогноз столичного Метеобюро об «эпизоде настоящей зимы» сбылся – к утру четверга в городе выросли сугробы. А ночь на пятницу, 24 января, по подсчетам Гидрометцентра России стала самой морозной за текущую зиму. Столбики термометров опустились до минус 6,8 градуса.

Ранее и.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд в беседе с НСН отмечал, что вторая половина зимы будет неоднородной в температурном плане – ожидаются резкие перепады температур. Тёплую зиму в большинстве регионов России он объяснил особенностями движения воздушных масс – зональным переносом атлантического воздуха, который повлиял в том числе на погоду в Сибири.

Из-за неустойчивой и в целом тёплой погоды этой зимой могут плохо чувствовать себя аллергики, люди, у которых проблемы с дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой, рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

