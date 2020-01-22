Синоптики пообещали москвичам «эпизод настоящей зимы»
В конце недели в столичном регионе ожидается «эпизод настоящей зимы», с незначительным похолоданием и снегом. Как пишет РИА Новости, об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В частности, специалист отметила, что уже в среду вечером в Москве начнётся снег, он будет идти с различной интенсивностью в течение почти всего четверга.
Синоптик добавила, что морозная погода продержится в столичном регионе примерно до середины пятницы, затем температура начнёт повышаться и приблизится к нулевой отметке.
Между тем, АГН Москва отмечает, что «желтый» уровень погодной опасности, который был объявлен в столичном регионе из-за гололедицы и порывистого ветра, продлен до утра пятницы. В Гидрометцентре отметили, что местами порывы ветра составят 17 м/с.
Кстати, в Москве установлен новый температурный рекорд. Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, во вторник в 22 часа столбик термометра поднялся до плюс 4,1 градуса. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений.
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