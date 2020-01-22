Синоптики пообещали москвичам «эпизод настоящей зимы»

В конце недели в столичном регионе ожидается «эпизод настоящей зимы», с незначительным похолоданием и снегом. Как пишет РИА Новости, об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В частности, специалист отметила, что уже в среду вечером в Москве начнётся снег, он будет идти с различной интенсивностью в течение почти всего четверга.

Синоптик добавила, что морозная погода продержится в столичном регионе примерно до середины пятницы, затем температура начнёт повышаться и приблизится к нулевой отметке.