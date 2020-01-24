Новости за ночь: В Гидрометцентре пообещали «похожий на зимний» февраль

Февраль в европейской части России станет морознее января и будет похож на зимний месяц. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает RT.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в последний зимний месяц будет ниже -10 градусов. Впрочем сильных морозов не ожидается, сообщает Ura.ru.