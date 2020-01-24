Новости за ночь: В Гидрометцентре пообещали «похожий на зимний» февраль
Февраль в европейской части России станет морознее января и будет похож на зимний месяц. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает RT.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в последний зимний месяц будет ниже -10 градусов. Впрочем сильных морозов не ожидается, сообщает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что аномально теплая зима стала причиной пробуждения божьих коровок и бабочек в российской столице. По словам энтомологов, в таких теплых условиях зимой могут просыпаться разные беспозвоночные. В Москве нынешней зимой уже отмечены находки бабочек и божьих коровок, комары в городе есть круглый год. При подобной погоде пробуждаются также комнатные мухи и некоторые жуки.
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