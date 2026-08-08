СМИ: Киев пообещал США не атаковать нефтяные объекты в Черном море
США получили от Киева согласие о ненанесении ударов по не связанным с Россией танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, которая применяется для экспорта казахстанской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.
В материале указано, что условиями для этого в том числе должно быть то, что эти корабли не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российский груз. Отмечается, что Киев дал согласие на эти ограничения после переговоров с высшим руководством США на фоне недавних атак дронов в районе Новороссийска. Удары привели к сбоям в погрузке и росту мировых цен на нефть.
При этом для обеспечения безопасного прохода Украина якобы потребовала от судовладельцев выполнить ряд условий. В частности, по данным источника, танкеры не должны принадлежать российским физическим или юридическим лицам.
В последние месяцы КТК неоднократно сообщала об атаках ВСУ на свои суда в Черном море, в связи с чем отгрузку нефти приходилось приостанавливать, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В конце июля издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон предупредил Киев о недопустимости нападений на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умер узбекский актер и режиссер Абдуманнон Убайдуллаев
- Сын Байдена рассказал об ухудшении состояния экс-президента США из-за рака
- СМИ: Возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям «Колобка»
- Лука Гуаданьино получит премию «Слава кинорежиссеру» на Венецианском фестивале
- Медведев предупредил западных лидеров о возмездии за преступления против РФ
- Депутат Колесник предложил Польше вернуть освобожденные Красной армией земли
- В Баренцевом море обнаружили опасные природные явления
- Авербух раскрыл горькую правду о возвращении россиян на турниры ISU
- Зеленский потребовал ракеты Patriot у Германии и Польши
- Электросамокаты и другие СИМ запретили на Пушкинской набережной в Парке Горького