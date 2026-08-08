СМИ: Киев пообещал США не атаковать нефтяные объекты в Черном море

США получили от Киева согласие о ненанесении ударов по не связанным с Россией танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, которая применяется для экспорта казахстанской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале указано, что условиями для этого в том числе должно быть то, что эти корабли не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российский груз. Отмечается, что Киев дал согласие на эти ограничения после переговоров с высшим руководством США на фоне недавних атак дронов в районе Новороссийска. Удары привели к сбоям в погрузке и росту мировых цен на нефть.

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При этом для обеспечения безопасного прохода Украина якобы потребовала от судовладельцев выполнить ряд условий. В частности, по данным источника, танкеры не должны принадлежать российским физическим или юридическим лицам.

В последние месяцы КТК неоднократно сообщала об атаках ВСУ на свои суда в Черном море, в связи с чем отгрузку нефти приходилось приостанавливать, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В конце июля издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон предупредил Киев о недопустимости нападений на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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