СМИ: Киев пообещал США не атаковать нефтяные объекты в Черном море

США получили от Киева согласие о ненанесении ударов по не связанным с Россией танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, которая применяется для экспорта казахстанской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале указано, что условиями для этого в том числе должно быть то, что эти корабли не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российский груз. Отмечается, что Киев дал согласие на эти ограничения после переговоров с высшим руководством США на фоне недавних атак дронов в районе Новороссийска. Удары привели к сбоям в погрузке и росту мировых цен на нефть.