Речь идет о находящихся в резерве подразделениях медийной 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Она получила такое наименование в 2023 году по указу украинского президента Владимира Зеленского. Аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии. По данным источника, украинские военные уже понесли потери.

В Харьковской области действует группировка войск ВС РФ «Север». Согласно данным Минобороны России, за неделю российские военные ликвидировали до 1 тысячи 640 военных ВСУ, два танка, 13 ББМ, 105 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что утром 8 августа российские силы ПВО сбили 83 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».