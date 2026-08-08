СМИ: ВСУ перебросили под Харьков 10-ю горно-штурмовую бригаду «Эдельвейс»

ВСУ перебросили из Славянска на север Харьковской области подразделения «Эдельвейса». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур.

Над регионами России сбили 397 дронов ВСУ

Речь идет о находящихся в резерве подразделениях медийной 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Она получила такое наименование в 2023 году по указу украинского президента Владимира Зеленского. Аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии. По данным источника, украинские военные уже понесли потери.

В Харьковской области действует группировка войск ВС РФ «Север». Согласно данным Минобороны России, за неделю российские военные ликвидировали до 1 тысячи 640 военных ВСУ, два танка, 13 ББМ, 105 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что утром 8 августа российские силы ПВО сбили 83 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФХарьковВСУВоенные

Горячие новости

Все новости

партнеры