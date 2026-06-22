Песков: Правительство РФ занимается вопросом цен на нефтепродукты

Как пишет RT, он отметил, что в кабмине работает механизм координации с нефтекомпаниями по ценам на топливо.

Отвечая на вопрос о возможных планах либерализации цен на топливо, представитель Кремля указал, что в правительстве «ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры».

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания обеспечит топливом социально значимые объекты, промышленность и сельское хозяйство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

