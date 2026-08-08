МО: ВС РФ в Киеве поразили предприятие военной промышленности

В ведомстве рассказали, что в украинской столице было поражено промпредприятие Киев-111 (ООО «Файер Пойнт»), которое производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Известно, что на этом объекте хранились и компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей.

Отмечается, что в Киеве также был поражен склад ГСМ Киев-3 (ООО «Грандтерминал»), обеспечивавший поставки нефтепродуктов для украинской армии с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский».

Кроме того, в ведомстве добавили, что ВС РФ ударными беспилотниками на переходе морем южнее и восточнее Одессы уничтожили два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в украинские порты.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью над регионами страны силы ПВО сбили 397 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».