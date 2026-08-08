СМИ: Иноагент Галкин добавил в райдер блюда русской кухни
Уехавший из России с семьей юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) включил в свой райдер для выступлений за границей блюда русской кухни. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, артист-иноагент требует от организаторов пирожки с мясом, капустой и картошкой, нарезку из говяжьего языка, ягодный морс, печенье курабье, хрен и горчицу. Также известно, что в райдере Галкина указаны мясная, сырная и фруктовая тарелки, горячие блюда и бутылка белого полусухого вина категории не ниже DOCa (Испания), AOC (Франция) или DOCG (Италия).
Кроме того, организаторы выступлений юмориста за границей должны предоставить ему тайлер Dyson Airwrap с круглой насадкой, упаковку медицинских масок, бокал для коньяка и новый коврик для переобувания. В райдере также сказано, что они обязаны обеспечить перелет Галкина и коллектива из четырех человек, предоставив два билета первого класса и два билета эконом-класса.
В аэропорту иноагента и команду должны встречать сотрудники службы безопасности и носильщики, которые будут сопровождать коллектив на протяжении всего пребывания в стране. Из райдера следует, что трансфер до гостиницы должен осуществляться на легковом авто представительского класса с водителем.
Для юмориста и его команды требуется гостиница категории пять звезд, обозначенная как «лучшая в городе». Однако разглашение маршрутов передвижения коллектива запрещено.
Согласно информации источника, обязательным условием является выплата суточных в размере $1 тысячи или €1 тысячи за каждый день пребывания в стране для юмориста и всех членов его команды. При этом известно, что в прошлом году райдер Галкина предусматривал выплату суточных исключительно в евро в аналогичном размере.
Ранее заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России Александр Шолохов заявил, что замок Максима Галкина, находящийся в подмосковной деревне Грязь, должен быть обращен в доход государства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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