СМИ: Иноагент Галкин добавил в райдер блюда русской кухни

Уехавший из России с семьей юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) включил в свой райдер для выступлений за границей блюда русской кухни. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, артист-иноагент требует от организаторов пирожки с мясом, капустой и картошкой, нарезку из говяжьего языка, ягодный морс, печенье курабье, хрен и горчицу. Также известно, что в райдере Галкина указаны мясная, сырная и фруктовая тарелки, горячие блюда и бутылка белого полусухого вина категории не ниже DOCa (Испания), AOC (Франция) или DOCG (Италия).

Кроме того, организаторы выступлений юмориста за границей должны предоставить ему тайлер Dyson Airwrap с круглой насадкой, упаковку медицинских масок, бокал для коньяка и новый коврик для переобувания. В райдере также сказано, что они обязаны обеспечить перелет Галкина и коллектива из четырех человек, предоставив два билета первого класса и два билета эконом-класса.

В аэропорту иноагента и команду должны встречать сотрудники службы безопасности и носильщики, которые будут сопровождать коллектив на протяжении всего пребывания в стране. Из райдера следует, что трансфер до гостиницы должен осуществляться на легковом авто представительского класса с водителем.