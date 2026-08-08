В Госдуме призвали запретить выделять Плющенко гранты на ледовые шоу

Фигурист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко не должен просить у государства деньги на ледовые шоу. Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Известно, что в 2026 году тренер получил от государства грант на 171 млн рублей на организацию и проведение концертов на льду.