В Госдуме призвали запретить выделять Плющенко гранты на ледовые шоу
Фигурист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко не должен просить у государства деньги на ледовые шоу. Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева.
Известно, что в 2026 году тренер получил от государства грант на 171 млн рублей на организацию и проведение концертов на льду.
Политик считает, что для новых грантов Плющенко старшему следует обращаться в ту страну, за которую теперь выступает его сын. Недавно Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана.
«Он (Евгений Плющенко – прим. НСН) хочет заработать здесь, а потом оплачивать жизнь и выступления сына в другой стране», - сказал депутат.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала запрос академии Евгения Плющенко на грант в 24,1 млн рублей. Средства планируют направить на постановку ледового шоу «Снежная королева», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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