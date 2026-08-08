МИД РФ: Запад опять пытается втянуть Грузию в «кровавые авантюры» на Кавказе

В ведомстве подчеркнули, что приоритетной задачей Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье остается обеспечение безопасности Южной Осетии и Абхазии. Отмечается, что в РФ ожидают начала практических усилий по выработке и подписанию соглашения о неприменении силы между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси.

Представители МИД РФ отметили попытки переосмыслить события августа 2008 года в грузинском обществе. В министерстве также выразили надежду на то, что заявления руководства Грузии о примирении с абхазами и югоосетинами будут фактически подкреплены.

Ранее глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна остается открытой для туристов из всех стран, включая Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».