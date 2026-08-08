Сборы «Одиссеи» Нолана превысили $1 млрд

Отмечается, что экранизация поэмы Гомера станет самым кассовым фильмом Нолана. Согласно прогнозам, в ближайшее время «Одиссея» обойдет экранизацию комиксов «Темный рыцарь-2: Возрождение легенды» с его $1,085 млрд.

При этом прокат фильма далек от завершения. Лента появилась в Корее 5 августа, в Китае она выйдет 14-го, а в Японии — 11 сентября. Но в Северной Америке в ближайшие выходные «Одиссея» разделит премиальные экраны IMAX с другим гигантом проката — «Человеком-пауком-4: Новый день».

По данным источника, крупнейшими международными рынками для нового проекта Нолана оказались Великобритания и Ирландия ($75,3 млн), Франция ($52,4 млн), Италия ($46,9 млн), Германия ($35,2 млн), Австралия ($29,8 млн), Мексика ($28 млн) и ряд других стран. В России «Одиссея» идет в кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что фильм «Одиссея» собрал на предварительных показах $17,6 млн.