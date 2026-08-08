В World Skate сняли ограничения с российских спортсменов
Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к международным соревнованиям с государственной символикой. Об этом говорится в Telegram-канале Федерации скейтбординга и роллер спорта России (Skate Russia).
Кроме того, отмечается, что ФСРСР утвердили в качестве единственной организации, которая представляет РФ в World Skate.
Президент Skate Russia Илья Вдовин рассказал, что новость застала российских скейтбордистов на Спартакиаде в Казани, а роллеров — на соревнованиях в Китае.
«Получается, что уезжали нейтральные, а вернутся "нормальные"… И, надеюсь, медальные», - заметил он.
Вдовин также подчеркнул, что объединение российского скейтбординга и роллер спорта в единой федерации окончательно оформлено на национальном и международном уровнях.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что World Boxing допустила российских боксеров к турнирам с флагом и гимном.
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