В World Skate сняли ограничения с российских спортсменов

Президент Skate Russia Илья Вдовин рассказал, что новость застала российских скейтбордистов на Спартакиаде в Казани, а роллеров — на соревнованиях в Китае.

«Получается, что уезжали нейтральные, а вернутся "нормальные"… И, надеюсь, медальные», - заметил он.

Вдовин также подчеркнул, что объединение российского скейтбординга и роллер спорта в единой федерации окончательно оформлено на национальном и международном уровнях.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что World Boxing допустила российских боксеров к турнирам с флагом и гимном.