Подготовиться к страху: Психолог дал советы по борьбе с клаустрофобией

С клаустрофобией можно бороться, рассказал кандидат психологических наук, главный психолог Минздрава Новгородской области Михаил Хорс в разговоре с НСН. При этом он призвал людей, страдающих этим расстройством, идти к специалисту.

Ранее житель Москвы застрял в единственном из трех работающих лифтов в ЖК «Городские истории». У него случилась паническая атака, и он разгромил лифт. Хорс отметил, что при панической атаке у человека может быть учащенное сердцебиение, шум в ушах и другие физические проявления.