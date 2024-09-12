Подготовиться к страху: Психолог дал советы по борьбе с клаустрофобией

Паническая атака из-за различных фобий может выраженно проявляться, начиная от учащенного сердцебиения, заканчивая предобморочным состоянием, отметил в эфире НСН Михаил Хорс.

С клаустрофобией можно бороться, рассказал кандидат психологических наук, главный психолог Минздрава Новгородской области Михаил Хорс в разговоре с НСН. При этом он призвал людей, страдающих этим расстройством, идти к специалисту.

Ранее житель Москвы застрял в единственном из трех работающих лифтов в ЖК «Городские истории». У него случилась паническая атака, и он разгромил лифт. Хорс отметил, что при панической атаке у человека может быть учащенное сердцебиение, шум в ушах и другие физические проявления.

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«Резкое ухудшение физического состояния важно правильно оценивать, не считать, что это конец света, а быть готовым к тому, что при каком-то обстоятельстве такие эффекты могут случиться. Нужно понимать, что от панических атак никто и никогда не умирал. От этого стучания сердца, пота, головокружения. Паническая атака возникает не тогда, когда это состояние приходит, а когда мы начинаем сильно бояться этого состояния. Нужно отдавать себе отчет, что можешь застрять в лифте, что может стать резко хуже, но это не беда. Вот такие убеждения, сформированные многократным повторением этих фраз, подготовят человека к возможному сценарию в его жизни. А вообще, если у человека клаустрофобия, он испытывает в закрытом пространстве дискомфортное состояние, надо идти к специалисту и работать с этим. Это вполне себе заболевание, личностное расстройство, которое во всех классификациях есть», – сказал Хорс.

Он отметил, что паническая атака из-за различных фобий может выраженно проявляться, начиная от учащенного сердцебиения, заканчивая предобморочным состоянием.

«Клаустрофобия может быть настолько сильной. Это, действительно, паника, животный такой страх, связанный с ощущениями, что сердце очень быстро стучит или наоборот перестает стучать, пот, шум в ушах, головокружение, предобморочные состояния. Кто-то в самолете такое может словить, кто-то в замкнутом пространстве. Это может быть на фоне какой-то фобии – клаустрофобии, аэрофобии. Демофобия – она может настичь в толпе», – объяснил собеседник НСН.

Кроме того, психолог подчеркнул, что в современном мире появились новые стресс-факторы, в то время как люди потеряли естественные способы борьбы со стрессом.

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«Последние 100 лет люди массово мигрировали из природы, где жило 90% населения, из деревень в городскую среду. Идет резкая информационная доступность, и мы потеряли нормальные, естественные, природные способы работы со стрессом… Бывать на природе, дышать свежим воздухом, физически трудиться, общаться с животными, взаимодействовать – это все снимает стресс. А у нас всего этого сейчас нет и появились новые стресс-факторы. Поэтому это все начинает вылезать массово», – добавил он.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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