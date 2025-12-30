Информация о том, что уроженцев Крыма или Луганска не пускают в Грузию, не соответствует действительности, поскольку жалоб от туристов не поступало. Об этом НСН заявил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Русские туристы столкнулись с отказом въезда в Грузию из-за информации о рождении в Крыму или Луганске. Несмотря на отсутствие запрета на сайте МИД Грузии, такие случаи стали частыми, сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома». Осауленко назвал эту информацию недостоверной.