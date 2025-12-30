Недопуск родившихся в Крыму или Луганске в Грузию опровергли
Заявления о том, что рожденных в Крыму или Луганске граждан не пропускают в Грузию, – либо непроверенная информация, либо поводы для отказа во въезде были другими, сказал НСН Александр Осауленко.
Информация о том, что уроженцев Крыма или Луганска не пускают в Грузию, не соответствует действительности, поскольку жалоб от туристов не поступало. Об этом НСН заявил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Русские туристы столкнулись с отказом въезда в Грузию из-за информации о рождении в Крыму или Луганске. Несмотря на отсутствие запрета на сайте МИД Грузии, такие случаи стали частыми, сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома». Осауленко назвал эту информацию недостоверной.
«Это не соответствует действительности, иначе в нашу сторону однозначно были бы звонки и жалобы. Однако ничего подобного не было. Думаю, что это либо непроверенная информация, либо это единичные случаи, но мотивировка отказа во въезде была другая», – сказал он.
Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что российским туристам, купившим путевку в Таиланд через туроператора, ничего не угрожает на границе, запреты местных властей на въезд из-за конфликта с Камбоджей на них никак не распространяются. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
