Половине россиян поездки помогают в борьбе с осенней хандрой
Более половины опрошенных (51%) россиян заявили, что путешествия помогают им в борьбе с сезонной хандрой, следует из результатов опроса сервиса «Купибилет».
Порядка 30% респондентов выразили уверенность, что пережить осеннюю хандру помогут любые путешествия вне зависимости от места, еще 12% отметили позитивные изменения в своем ментальном состоянии после поездок за границу. Самыми популярными направлениями для краткосрочных поездок, повышающих настроение россиян, стали Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Казань и Ярославль. Около 38% россиян потратили бы на короткую приободряющую поездку осенью около 40 тысяч рублей, 33% готовы потратить 20 тысяч рублей.
Однако 27% опрошенных все же считают, что путешествия не спасут от осенней хандры, отмечает «Газета.Ru». Еще 22% респондентов заявили, что вовсе не страдают от сезонной депрессии.
Ранее стало известно, что стоимость отдыха в России выросла на 40%, при этом, внутренний туризм теперь занимает до 40%, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru