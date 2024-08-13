Психолог призвала не связывать детскую агрессию с использованием гаджетов

«Кажется, что что-то в этом исследовании не так. Потому что сложности с эмоциональной регуляцией возникают не только у тех детей, которые с раннего детства пользуются гаджетами. До того, как эти гаджеты появились, у детей тоже были сложности с эмоциональной регуляцией. Чрезмерное использование гаджетов может усиливать и обострять проблемы с контролем эмоций, но сделать однозначный вывод, что дети становятся более неуправляемыми и агрессивными, я бы не стала. Здесь все очень индивидуально. Некоторым детям в возрасте четырех лет допустимо по 10-15 минут смотреть мультики, а для некоторых эти 10 минут будут возбуждать нервную систему, от чего ребенок будет становиться более плаксивым и раздражительным, когда нужно будет этот гаджет убирать. Это зависит от особенностей ребенка и от того, меняется ли его поведение после просьбы убрать гаджет. Если это дается тяжело, значит ребенок не готов, и нужно это максимально ограничивать», - пояснила она.

Также Таранова дала совет по максимально допустимому времени за гаджетом для маленьких детей.

«Если мы говорим про маленьких детей в возрасте три-четыре года, то их рекомендованная норма пользования, например, планшетом – не более 30 минут в день, и то с перерывами», - рассказала психолог.

Ранее врач-невролог Маргарита Россова в пресс-центре НСН заявила, что у детей часто встречаются нарушения центральной нервной системы, которые вызваны злоупотреблением гаджетами и фаст-фудом.

