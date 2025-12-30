Пожизненно осужденных убийц в России содержат в колониях особого режима
Пожизненно осужденные маньяки и серийные убийцы в России, как правило, отбывают наказание в колониях особого режима с усиленным надзором и жесткими условиями содержания, сообщил NEWS.ru бывший начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов.
Комментируя возможный приговор Дмитрию Артамошину, которого подозревают в убийстве двух женщин и насилии еще над тремя, Харламов пояснил, что в учреждениях особого режима заключенных чаще всего содержат в одиночных камерах или по двое. По его словам, полная изоляция оказывает сильное давление на психику, из-за чего некоторые осужденные не выдерживают условий содержания.
Эксперт отметил, что подобный режим считается одним из самых тяжелых в пенитенциарной системе и предполагает минимальные контакты с окружающими и постоянный контроль.
46-летнего Артамошина задержали 20 ноября в Подмосковье. По версии следствия, он похитил не менее пяти женщин, в том числе собственную супругу, которую, как утверждается, систематически избивал и подвергал насилию. Трем женщинам удалось вырваться и выжить, еще две погибли. Спустя месяц после задержания на дачном участке мужчины были обнаружены останки погибших, передает «Радиоточка НСН».
