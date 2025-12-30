Пожизненно осужденных убийц в России содержат в колониях особого режима

Пожизненно осужденные маньяки и серийные убийцы в России, как правило, отбывают наказание в колониях особого режима с усиленным надзором и жесткими условиями содержания, сообщил NEWS.ru бывший начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов.

Комментируя возможный приговор Дмитрию Артамошину, которого подозревают в убийстве двух женщин и насилии еще над тремя, Харламов пояснил, что в учреждениях особого режима заключенных чаще всего содержат в одиночных камерах или по двое. По его словам, полная изоляция оказывает сильное давление на психику, из-за чего некоторые осужденные не выдерживают условий содержания.