Подарки под елкой: Россияне мечтают о любви и готовы передаривать презенты

Подарки к Новому году помогают воспитывать детей, взрослым - мечтать о любви и практично передаривать часть презентов.

Более 40 тысяч писем отправили россияне Деду Морозу по «Почте России». Об этом сообщил глава компании Михаил Волков в беседе с РИА Новости.

Опрос: 47% россиян проведут новогодние праздники в кругу семьи

Как напомнил Волков, «новогодняя» почта работает с начала декабря.

«За две недели до Нового года объем заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тысяч. Думаю, в этом будет не меньше — ведь люди верят в чудо и добро», — указал глава «Почты России».

Самыми популярными подарками для детей к Новому году будут игрушки, гаджеты и сладости, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.

СМИ: каждый двадцатый россиянин не будет покупать подарки на Новый год

«На первом месте игрушки. Они очень разные для разных возрастов. Мальчишки любят технику- гибридную с элементами роботехники, у девчонок в топе куклы, серии подружек с домами и питомцами. В топе семейные игры, настольные и наборы для творчества – для лепки, конструирования. На втором месте для детей старшего возраста все, что связано с гаджетами, у девчонок еще в топе что-то из одежды, а дальше – сладкий подарок», - рассказала она.

Детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН объяснила, как исключить у ребенка потребительское отношение к подаркам.

«Иногда, если гости дарят подарок ребенку, то у него хорошие эмоции ассоциируются не с этим гостем, а с подарком. То есть может формироваться потребительское отношение. Но это зависит от воспитания и от того, какие ценности находятся у ребенка в приоритете. Если роскошь и богатство – то да. Если ценность отношений – то такого не произойдет», - заключила она.

Опрос: Больше четверти россиян потратят свыше 50 тысяч рублей на новогодние подарки

Российская молодежь хочет жить в достатке и тратить деньги без ограничений, а также найти настоящую любовь и создать семью, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование жизни».

О жизни в достатке и возможности тратить деньги без ограничений заявили 70% респондентов, тогда как годом ранее таковых было 44%. 61% заявил о мечте встретить настоящую любовь. Существенно выросла доля тех, кто хочет создать семью и завести детей - 40%.

Также 37% молодых граждан хотели бы иметь отдельное жилье, 18% заявили о желании открыть собственное дело, 17% хотя больше всего сохранить здоровье.

Новогодний «сюрприз»: Россияне готовятся к росту цен на продукты к праздникам

Если говорить о традиционных подарках под елкой, то предметы одежды, косметика и средства гигиены, а также сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков, составленный сервисом по поиску работы SuperJob. Об этом говорится в сообщении платформы.

Специалисты провели опрос среди 1600 экономически активных совершеннолетних россиян из всех округов страны. Как выяснилось, 12% респондентов считают худшими подарками на Новый год носки, халаты, свитера и футболки, шапки и шарфы. Еще 4% опрошенных раскритиковали косметические и гигиенические средства, по 3% россиян назвали неудачными новогодними подарками сувениры (игрушки, статуэтки, свечи), сладости и кухонную утварь. Кроме того, для 9% худшими подарками являются другие предметы, в том числе полотенца, постельное белье, канцелярия, цветы, паззлы, бижутерия.

«Для 5% опрошенных худшим новогодним подарком является плохая новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения. 18% респондентов считают, что самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений», — отмечается в исследовании SuperJob.

При этом каждый третий опрошенный заявил, что не получал плохих новогодних подарков.

При этом их передаривание практикует почти половина россиян. Об этом сообщает Газета.Ru.

СМИ: каждый двадцатый россиянин не будет покупать подарки на Новый год

Издание ссылается на опрос группы компаний в области электронной коммерции TOGO, согласно результатам которого 43% респондентов хотя бы раз передаривали то, что им ранее вручили в качестве презента на Новый год.

Отмечается, что 8% россиян постоянно передаривают подарки.

Что касается покупки новогодних презентов, то чаще всего их приобретают на маркетплейсах и онлайн-магазинах - так ответили 35% и 34% опрошенных, соответственно.

Граждане России в 2023 году взяли рекордное количество микрозаймов, сообщает «РЕН ТВ». В настоящее время общая сумма долга составляет около 350 миллиардов рублей. Показатель может резко вырасти в ближайшие несколько месяцев. Россияне будут брать ссуды на подарки, развлечения и поездки в новогодние праздники.




Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПсихологиРоссиянеПодаркиНовый Год

Горячие новости

Все новости

партнеры