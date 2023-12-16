Подарки под елкой: Россияне мечтают о любви и готовы передаривать презенты

«На первом месте игрушки. Они очень разные для разных возрастов. Мальчишки любят технику- гибридную с элементами роботехники, у девчонок в топе куклы, серии подружек с домами и питомцами. В топе семейные игры, настольные и наборы для творчества – для лепки, конструирования. На втором месте для детей старшего возраста все, что связано с гаджетами, у девчонок еще в топе что-то из одежды, а дальше – сладкий подарок», - рассказала она.

Детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН объяснила, как исключить у ребенка потребительское отношение к подаркам.

«Иногда, если гости дарят подарок ребенку, то у него хорошие эмоции ассоциируются не с этим гостем, а с подарком. То есть может формироваться потребительское отношение. Но это зависит от воспитания и от того, какие ценности находятся у ребенка в приоритете. Если роскошь и богатство – то да. Если ценность отношений – то такого не произойдет», - заключила она.