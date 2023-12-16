Подарки под елкой: Россияне мечтают о любви и готовы передаривать презенты
Подарки к Новому году помогают воспитывать детей, взрослым - мечтать о любви и практично передаривать часть презентов.
Более 40 тысяч писем отправили россияне Деду Морозу по «Почте России». Об этом сообщил глава компании Михаил Волков в беседе с РИА Новости.
Как напомнил Волков, «новогодняя» почта работает с начала декабря.
«За две недели до Нового года объем заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тысяч. Думаю, в этом будет не меньше — ведь люди верят в чудо и добро», — указал глава «Почты России».
Самыми популярными подарками для детей к Новому году будут игрушки, гаджеты и сладости, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.
«На первом месте игрушки. Они очень разные для разных возрастов. Мальчишки любят технику- гибридную с элементами роботехники, у девчонок в топе куклы, серии подружек с домами и питомцами. В топе семейные игры, настольные и наборы для творчества – для лепки, конструирования. На втором месте для детей старшего возраста все, что связано с гаджетами, у девчонок еще в топе что-то из одежды, а дальше – сладкий подарок», - рассказала она.
Детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН объяснила, как исключить у ребенка потребительское отношение к подаркам.
«Иногда, если гости дарят подарок ребенку, то у него хорошие эмоции ассоциируются не с этим гостем, а с подарком. То есть может формироваться потребительское отношение. Но это зависит от воспитания и от того, какие ценности находятся у ребенка в приоритете. Если роскошь и богатство – то да. Если ценность отношений – то такого не произойдет», - заключила она.
Российская молодежь хочет жить в достатке и тратить деньги без ограничений, а также найти настоящую любовь и создать семью, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование жизни».
О жизни в достатке и возможности тратить деньги без ограничений заявили 70% респондентов, тогда как годом ранее таковых было 44%. 61% заявил о мечте встретить настоящую любовь. Существенно выросла доля тех, кто хочет создать семью и завести детей - 40%.
Также 37% молодых граждан хотели бы иметь отдельное жилье, 18% заявили о желании открыть собственное дело, 17% хотя больше всего сохранить здоровье.
Если говорить о традиционных подарках под елкой, то предметы одежды, косметика и средства гигиены, а также сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков, составленный сервисом по поиску работы SuperJob. Об этом говорится в сообщении платформы.
Специалисты провели опрос среди 1600 экономически активных совершеннолетних россиян из всех округов страны. Как выяснилось, 12% респондентов считают худшими подарками на Новый год носки, халаты, свитера и футболки, шапки и шарфы. Еще 4% опрошенных раскритиковали косметические и гигиенические средства, по 3% россиян назвали неудачными новогодними подарками сувениры (игрушки, статуэтки, свечи), сладости и кухонную утварь. Кроме того, для 9% худшими подарками являются другие предметы, в том числе полотенца, постельное белье, канцелярия, цветы, паззлы, бижутерия.
«Для 5% опрошенных худшим новогодним подарком является плохая новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения. 18% респондентов считают, что самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений», — отмечается в исследовании SuperJob.
При этом каждый третий опрошенный заявил, что не получал плохих новогодних подарков.
При этом их передаривание практикует почти половина россиян. Об этом сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на опрос группы компаний в области электронной коммерции TOGO, согласно результатам которого 43% респондентов хотя бы раз передаривали то, что им ранее вручили в качестве презента на Новый год.
Отмечается, что 8% россиян постоянно передаривают подарки.
Что касается покупки новогодних презентов, то чаще всего их приобретают на маркетплейсах и онлайн-магазинах - так ответили 35% и 34% опрошенных, соответственно.
Граждане России в 2023 году взяли рекордное количество микрозаймов, сообщает «РЕН ТВ». В настоящее время общая сумма долга составляет около 350 миллиардов рублей. Показатель может резко вырасти в ближайшие несколько месяцев. Россияне будут брать ссуды на подарки, развлечения и поездки в новогодние праздники.
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