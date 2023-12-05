Опрос: Больше четверти россиян потратят свыше 50 тыс. рублей на новогодние подарки

В исследовании экспресс-доставки товаров «Даркстор у дома» отмечается, что за год стало меньше россиян, которые не собираются дарить подарки или же планируют уложиться в 10 тысяч рублей.



В этом году граждане планируют вручить в качестве подарка гаджеты и аксессуары для них, одежду и косметику. Также в этом году 87% респондентов заявили о том, что будут дарить подарки на Новый год своим близким.



Ранее стало известно, что предметы одежды, косметика и средства гигиены, а также сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков, напоминает RT.

