Опрос: Больше четверти россиян потратят свыше 50 тыс. рублей на новогодние подарки
Больше 25% россиян планируют потратить на новогодние подарки не меньше 50 тысяч рублей, пишет «Газета.Ru».
В исследовании экспресс-доставки товаров «Даркстор у дома» отмечается, что за год стало меньше россиян, которые не собираются дарить подарки или же планируют уложиться в 10 тысяч рублей.
В этом году граждане планируют вручить в качестве подарка гаджеты и аксессуары для них, одежду и косметику. Также в этом году 87% респондентов заявили о том, что будут дарить подарки на Новый год своим близким.
Ранее стало известно, что предметы одежды, косметика и средства гигиены, а также сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru