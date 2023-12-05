Опрос: Больше четверти россиян потратят свыше 50 тыс. рублей на новогодние подарки

Больше 25% россиян планируют потратить на новогодние подарки не меньше 50 тысяч рублей, пишет «Газета.Ru».

СМИ: каждый двадцатый россиянин не будет покупать подарки на Новый год

В исследовании экспресс-доставки товаров «Даркстор у дома» отмечается, что за год стало меньше россиян, которые не собираются дарить подарки или же планируют уложиться в 10 тысяч рублей.

В этом году граждане планируют вручить в качестве подарка гаджеты и аксессуары для них, одежду и косметику. Также в этом году 87% респондентов заявили о том, что будут дарить подарки на Новый год своим близким.

Ранее стало известно, что предметы одежды, косметика и средства гигиены, а также сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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