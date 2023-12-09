Опрос: 47% россиян проведут новогодние праздники в кругу семьи

Специалисты провели опрос и выяснили, чем респонденты займутся на новогодних каникулах. Так, 31% опрошенных отправятся в путешествие: 16% россиян хотят посетить один из российских городов, 8% опрошенных проведут праздники на берегу океана, 7% — отправятся кататься на лыжах или сноуборде.

Кроме того, 26% россиян поделились, что в праздники хотели бы только есть и спать, 12% пересмотрели бы все части фильма «Гарри Поттер», 9% планируют читать либо искать новое хобби. Также 16% респондентов заявили о желании кататься на коньках и лепить снежки, а 9% намерены ходить по музеям и выставкам.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что большинство россиян выбрали на Новый год отдых на отечественных горнолыжных курортах, при этом главным зарубежным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

