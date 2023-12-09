Опрос: 47% россиян проведут новогодние праздники в кругу семьи
Почти половина (47%) россиян планируют провести новогодние каникулы в кругу семьи. Об этом сообщает RT со ссылкой на итоги исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Специалисты провели опрос и выяснили, чем респонденты займутся на новогодних каникулах. Так, 31% опрошенных отправятся в путешествие: 16% россиян хотят посетить один из российских городов, 8% опрошенных проведут праздники на берегу океана, 7% — отправятся кататься на лыжах или сноуборде.
Кроме того, 26% россиян поделились, что в праздники хотели бы только есть и спать, 12% пересмотрели бы все части фильма «Гарри Поттер», 9% планируют читать либо искать новое хобби. Также 16% респондентов заявили о желании кататься на коньках и лепить снежки, а 9% намерены ходить по музеям и выставкам.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что большинство россиян выбрали на Новый год отдых на отечественных горнолыжных курортах, при этом главным зарубежным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: 47% россиян проведут новогодние праздники в кругу семьи
- В США предложили сделать Японию новой ядерной державой
- Росстат сообщил о подорожании куриных яиц в ноябре на 15%
- Подоляк: Мобилизация на Украине будет сложной
- Российским дипломатам вновь не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске
- Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «CC»
- Минобороны: С начала СВО звание Героя России получили 55 десантников
- Избранный президент Гватемалы заявил о попытке госпереворота
- Режиссер Учитель заявил, что был против съемок дочери в сериале «Слово пацана»
- В Мексике 11 человек погибли при нападении вооруженной группировки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru