СМИ: каждый двадцатый россиянин не будет покупать подарки на Новый год

67% граждан заявили, что намерены провести новогоднюю ночь дома, а каждый девятый отправится в гости к родственникам или друзьям. На даче будут праздновать 3% участников исследования, по 2% – в ресторане или в путешествии внутри страны, за границу отправятся менее 1% респондентов.

2% не намерены праздновать Новый год и еще столько встретят праздник на работе. 12% пока не определились со своими планами. 52% заявили, что планируют потратить на покупку новогодних подарков от 1 до 10 тысяч рублей. 11% намерены потратить на это 10-15 тысяч рублей, 5% - 15-20 тысяч, 7% - более 20 тысяч рублей.

На новогодний стол в расчете на одного человека 43% участников опроса хотели бы потратить 1-3 тысячи рублей.

Почти треть граждан считают лучшим новогодним подарком сюрприз, а каждый пятый — деньги.

Ранее стало известно, что живые ёлки к Новому году подорожали в России на 30–40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

