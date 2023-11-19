СМИ: каждый двадцатый россиянин не будет покупать подарки на Новый год
Каждый двадцатый гражданин России не собирается покупать продукты к новогоднему столу, примерно такая же доля россиян не намерены покупать подарки, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование группы ВТБ.
67% граждан заявили, что намерены провести новогоднюю ночь дома, а каждый девятый отправится в гости к родственникам или друзьям. На даче будут праздновать 3% участников исследования, по 2% – в ресторане или в путешествии внутри страны, за границу отправятся менее 1% респондентов.
2% не намерены праздновать Новый год и еще столько встретят праздник на работе. 12% пока не определились со своими планами. 52% заявили, что планируют потратить на покупку новогодних подарков от 1 до 10 тысяч рублей. 11% намерены потратить на это 10-15 тысяч рублей, 5% - 15-20 тысяч, 7% - более 20 тысяч рублей.
На новогодний стол в расчете на одного человека 43% участников опроса хотели бы потратить 1-3 тысячи рублей.
Почти треть граждан считают лучшим новогодним подарком сюрприз, а каждый пятый — деньги.
Ранее стало известно, что живые ёлки к Новому году подорожали в России на 30–40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru