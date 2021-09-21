Набиуллина объяснила высказывания своего заместителя о пенсиях
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова о пенсионерах и пенсиях, сообщает РИА Новости.
По её словам, обеспечение достойных выплат пожилым гражданам является одним из приоритетов государства, так как у многих кто уже вышел на пенсию, либо только выходит, «не было возможности делать накопления на старость».
Она отметила, что в настоящее время ЦБ РФ работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, которые в будущем позволят россиянам формировать долгосрочные накопления, однако это лишь «дополнение к государственной пенсионной системе».
Ранее Швецов заявил, россиянам не следует полагаться только на государство и к пенсии самим делать накопления, так как помогать нынешним пенсионерам, по его мнению, уже «немножко поздно».
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