Набиуллина объяснила высказывания своего заместителя о пенсиях

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова о пенсионерах и пенсиях, сообщает РИА Новости.

По её словам, обеспечение достойных выплат пожилым гражданам является одним из приоритетов государства, так как у многих кто уже вышел на пенсию, либо только выходит, «не было возможности делать накопления на старость».

Она отметила, что в настоящее время ЦБ РФ работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, которые в будущем позволят россиянам формировать долгосрочные накопления, однако это лишь «дополнение к государственной пенсионной системе».



Ранее Швецов заявил, россиянам не следует полагаться только на государство и к пенсии самим делать накопления, так как помогать нынешним пенсионерам, по его мнению, уже «немножко поздно».