«Пусть поживет на 12 тысяч!» Первому зампреду ЦБ Швецову предложили отказаться от миллионов
Андрей Широков пообещал НСН, что «Партия пенсионеров» готова проконтролировать, как Швецов будет выживать на пенсию.
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил первому зампреду ЦБ Сергею Швецову отказаться от огромной зарплаты и попробовать пожить на пенсию.
Ранее Швецов заявил, что помогать пенсионерам уже «немножко поздно». Он предложил пенсионерам полагаться не только на государство, но и на собственные накопления. За своего подчиненного уже извинилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, назвавшая его слова «крайне неудачной формулировкой».
«А давайте посоветуем ему пожить на пенсию в 12 тысяч рублей, а не получать многомиллионную зарплату в ЦБ. Вот такой совет ему от «Партии пенсионеров». А, если он хочет, мы за ним установим контроль, как он будет жить на эти деньги», - сказал Широков.
При этом он отметил, что россияне стараются копить деньги, но им приходится все чаще «залезать в свои кубышки».
«Многие люди создают свои накопления, на банковских счетах в России лежат триллионы рублей. Но эта сумма сегодня уменьшается, потому что люди вытаскивают деньги со своих счетов для того, чтобы жить, покупать лекарства, продукты, платить за ЖКУ. Доходы последние 7 лет падают, поэтому люди залезают в свои «кубышки», а те, кто могут, продолжают копить. И копят они чаще всего не под подушкой, а на банковских счетах под определенный процент», - заключил собеседник НСН.
Швецов сделал свое скандальное заявление на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
«Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего (…) должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм», - цитирует первого зампреда ЦБ ТАСС.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила сожаление в связи с этими словами Швецова.
«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость», - признала она.
Как отмечает РИА Новости, в 2019 году Швецов, заработал 47,37 млн руб. На тот момент он, в частности, владел таунхаусом и квартирой в Испании. Из транспортных средств у первого зампреда ЦБ значился снегоход «Арктик Кэт» с пометкой «в угоне».
В 2018 году Швецов стал самым богатым руководителем ЦБ, заработав вместе с супругой 94,2 млн руб., указывает «Коммерсантъ».
В 2017 году Швецов также был самым богатым сотрудником Центробанка, задекларировав доход в 88,6 млн рублей. При этом из декларации первого замперда ЦБ пропали пять квартир в Мексике, которыми он владел через траст, напоминают «Ведомости».
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