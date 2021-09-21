«Пусть поживет на 12 тысяч!» Первому зампреду ЦБ Швецову предложили отказаться от миллионов

«А давайте посоветуем ему пожить на пенсию в 12 тысяч рублей, а не получать многомиллионную зарплату в ЦБ. Вот такой совет ему от «Партии пенсионеров». А, если он хочет, мы за ним установим контроль, как он будет жить на эти деньги», - сказал Широков.

При этом он отметил, что россияне стараются копить деньги, но им приходится все чаще «залезать в свои кубышки».

«Многие люди создают свои накопления, на банковских счетах в России лежат триллионы рублей. Но эта сумма сегодня уменьшается, потому что люди вытаскивают деньги со своих счетов для того, чтобы жить, покупать лекарства, продукты, платить за ЖКУ. Доходы последние 7 лет падают, поэтому люди залезают в свои «кубышки», а те, кто могут, продолжают копить. И копят они чаще всего не под подушкой, а на банковских счетах под определенный процент», - заключил собеседник НСН.

Швецов сделал свое скандальное заявление на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего (…) должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм», - цитирует первого зампреда ЦБ ТАСС.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила сожаление в связи с этими словами Швецова.

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость», - признала она.

Как отмечает РИА Новости, в 2019 году Швецов, заработал 47,37 млн руб. На тот момент он, в частности, владел таунхаусом и квартирой в Испании. Из транспортных средств у первого зампреда ЦБ значился снегоход «Арктик Кэт» с пометкой «в угоне».