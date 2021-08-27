В Союзе пенсионеров заявили, что пенсионеры «проедят» «путинские выплаты»

Заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России Людмила Пискунова заявила, что старикам не нужны подачки - им нужна нормальная пенсия, сообщает NEWS.ru.

Она отметила, что обещанные президентом России Владимиром Путиным 10 тысяч рублей пенсионеры, скорее всего, «проедят» или оплатят коммунальные услуги.

По её словам, «отложить» эти деньги они смогут в случае, если пенсия более 20 тысяч рублей. Если же не больше 12–14 тысяч, то вероятнее всего, «путинская выплата» пойдёт «на закрутки».

«У нас огромные ресурсы в нашей стране, от которых народу ничего не достаётся пока. Ну да, на месяц 10 тысяч сделают погоду, а потом жизнь продолжится», - подчеркнула Пискунова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским пенсионерам в сентябре текущего года выплатят по 10 тысяч рублей, сообщает «Свободная пресса».



