Почти шесть тысяч участников претендуют на Международную детскую премия «Экология – дело каждого»

Самой популярной стала номинация «Экорисунок», рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Дети эмоционально высказывают свое отношение к экологии именно через живопись. Причем активность проявила не только Россия, но и другие страны, много рисунков из Китая, Индии и Казахстана. Чаще всего дети поднимают вопросы разделения мусора, сохранения животных, пожаров в лесах, но есть и уникальные работы - кафе на воде, где выращивается вся необходимая продукция для его работы. Очень много глобальных и неожиданных работ из регионов. Кто-то говорит о проблеме кормления краснокнижных серых китов, кто-то об осушении болот или о новых технологиях . Эмилия де Ла Круз Сальседо из Перу вместе с друзьями сделали видеоролик, где рассказывают о том, почему важно сохранить природу и окружающую среду и почему экология – дело каждого», - отметила глава ведомства.

Как подчеркнула Светлана Радионова, дети с особенностями развития претендуют на премию на равных с остальными, и есть очень интересные и сильные работы:

«Например, 14-летняя Ирина Чебарева из Балашихи посвятила свой пронзительный танец сохранению природы. Честно, до слез трогает. Маша Гутова из Одинцово, 7 лет, рассказала о своих мечтах жить в мире и купаться с дельфинами».

Активное участие в конкурсе приняли и дети сотрудников Росприроднадзора.

«Наши дети слышат от своих родителей больше про экологию и постоянно вовлечены в эту тему. Так премия становится объединяющей платформой для воспитания принципиально нового, ответственного поколения. Дети говорят о проблемах, а взрослые начинают их слышать», - отметила Радионова.