Почти шесть тысяч участников претендуют на Международную детскую премия «Экология – дело каждого»
Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого», учреждённая Росприроднадзором в марте 2021 года, завершила прием заявок. В конкурсе принимают участие около шести тысяч участников из России и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья - дети и подростки от 7 до 16 лет. Они подготовили и опубликовали в социальных сетях видеоролики, фото, рисунки, проекты, акции и другие активности, посвященные теме защиты окружающей среды.
Главная цель проекта – повысить экологическую сознательность молодежи, вовлечь подрастающее поколение в природоохранную повестку с использованием популярных форматов, таких как челлендж или видеоблог. Заявки принимались по 12 номинациям в индивидуальном и командном форматах.
Самой популярной стала номинация «Экорисунок», рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Дети эмоционально высказывают свое отношение к экологии именно через живопись. Причем активность проявила не только Россия, но и другие страны, много рисунков из Китая, Индии и Казахстана. Чаще всего дети поднимают вопросы разделения мусора, сохранения животных, пожаров в лесах, но есть и уникальные работы - кафе на воде, где выращивается вся необходимая продукция для его работы. Очень много глобальных и неожиданных работ из регионов. Кто-то говорит о проблеме кормления краснокнижных серых китов, кто-то об осушении болот или о новых технологиях . Эмилия де Ла Круз Сальседо из Перу вместе с друзьями сделали видеоролик, где рассказывают о том, почему важно сохранить природу и окружающую среду и почему экология – дело каждого», - отметила глава ведомства.
Как подчеркнула Светлана Радионова, дети с особенностями развития претендуют на премию на равных с остальными, и есть очень интересные и сильные работы:
«Например, 14-летняя Ирина Чебарева из Балашихи посвятила свой пронзительный танец сохранению природы. Честно, до слез трогает. Маша Гутова из Одинцово, 7 лет, рассказала о своих мечтах жить в мире и купаться с дельфинами».
Активное участие в конкурсе приняли и дети сотрудников Росприроднадзора.
«Наши дети слышат от своих родителей больше про экологию и постоянно вовлечены в эту тему. Так премия становится объединяющей платформой для воспитания принципиально нового, ответственного поколения. Дети говорят о проблемах, а взрослые начинают их слышать», - отметила Радионова.
Работы соискателей премии оценят через социальные сети, свой вердикт вынесет также профессиональное жюри, которое возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко. Итоги объявят на торжественной церемонии награждения в Москве 24 ноября. Победители поедут в выездной экологический лагерь во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
Генеральным партнером премии выступает АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами проекта стали Всероссийский детский центр «Орлёнок», ПАО «СИБУР Холдинг».
Информационные партнёры: «Детское радио», МИА «Россия сегодня», информационное агентство «ТАСС», телеканал «Россия 24», телеканал 360, радиостанция «Эхо Москвы», МИЦ «Известия», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», Общественное телевидение России, информационно-образовательный проект «Ньюм» ТАСС, «FANABI» (Узбекистан).
Проект поддержали киностудия «Союзмультфильм», RUTUBE, Всероссийская общественная организация экологов-волонтеров «Делай!», гранд отель «Жемчужина», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ), академия акврели и изящных искусств Сергея Андрияки, медиашкола «Останкино», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение ЮНАРМИЯ, благотворительные фонды «Подсолнух» и «Клуб добряков», русско-китайский центр ЧжиДао, бренд экологической одежды OLGA SKAZKINA.
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