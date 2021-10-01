Депутатам отобьют охоту. Зоозащитники призвали запретить чиновникам стрелять в животных

По ее мнению, депутаты-охотники действуют не в государственных, а в личных интересах, лоббируя соответствующие законы.

«Они идут в Госдуму, в том числе, и для того, чтобы принимать эти законы и лоббировать их для себя любимых. Охота, контактные притравочные станции, вольерная охота – это все лоббируют в Госдуме и Совете Федерации. Левченко, который был губернатором Иркутской области, застрелил спящего в берлоге медведя и не понес никакой ответственности, а сейчас стал депутатом. Таких историй очень много», - подчеркнула руководитель «Зооправа».

При этом Федюнина высказала мнение, что подобный законопроект просто «не допустят» до Госдумы, и заявила о готовности обсуждать эту тему.

«В Госдуме такое количество охотников и лоббистов, что они просто не дадут нам зайти с таким законопроектом. Но мы готовы это обсуждать», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

В 2018 году в интернете появилось видео убийства губернатором Иркутской области Сергеем Левченко медведя, спавшего зимой в берлоге.