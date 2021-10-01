Депутатам отобьют охоту. Зоозащитники призвали запретить чиновникам стрелять в животных
«Лобби охотников» принимает законы «для себя любимых», которые только ухудшают ситуацию для животных в России, сказала НСН Анастасия Федюнина.
Общественность и зоозащитники выступают с инициативой законодательного запрета в России охоты для госслужащих, сообщила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.
«У нас есть предложение от общественности, чтобы был принят законопроект, запрещающий государственным деятелям заниматься таким видом отдыха и развлечений, как охота. Предполагается, что если ты депутат, член Совета Федерации, сотрудник правоохранительных органов, судья или чиновник, у тебя не может быть охотничьего билета. Это касается только лиц, находящихся на государственных должностях, потому что у нас сильное лобби охотников, и они принимают законы, которые не улучшают ситуацию с экологией и животным миром в России, а ухудшают ее», - сказала Федюнина.
По ее мнению, депутаты-охотники действуют не в государственных, а в личных интересах, лоббируя соответствующие законы.
«Они идут в Госдуму, в том числе, и для того, чтобы принимать эти законы и лоббировать их для себя любимых. Охота, контактные притравочные станции, вольерная охота – это все лоббируют в Госдуме и Совете Федерации. Левченко, который был губернатором Иркутской области, застрелил спящего в берлоге медведя и не понес никакой ответственности, а сейчас стал депутатом. Таких историй очень много», - подчеркнула руководитель «Зооправа».
При этом Федюнина высказала мнение, что подобный законопроект просто «не допустят» до Госдумы, и заявила о готовности обсуждать эту тему.
«В Госдуме такое количество охотников и лоббистов, что они просто не дадут нам зайти с таким законопроектом. Но мы готовы это обсуждать», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
В 2018 году в интернете появилось видео убийства губернатором Иркутской области Сергеем Левченко медведя, спавшего зимой в берлоге.
Почти 30 тысяч россиян подписали петицию на имя руководства страны с требованием наказать Левченко и отстранить его от должности. Однако губернатор избежал наказания. В пресс-службе чиновника пояснили, что ничего криминального в действиях Левченко не было. Утверждалось, что был убит медведь-шатун, который терроризировал местных жителей.
В декабре 2019 года Левченко подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин сказал, что губернатор плохо работал.
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