Депутатам отобьют охоту. Зоозащитники призвали запретить чиновникам стрелять в животных

«Лобби охотников» принимает законы «для себя любимых», которые только ухудшают ситуацию для животных в России, сказала НСН Анастасия Федюнина.

Общественность и зоозащитники выступают с инициативой законодательного запрета в России охоты для госслужащих, сообщила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

«У нас есть предложение от общественности, чтобы был принят законопроект, запрещающий государственным деятелям заниматься таким видом отдыха и развлечений, как охота. Предполагается, что если ты депутат, член Совета Федерации, сотрудник правоохранительных органов, судья или чиновник, у тебя не может быть охотничьего билета. Это касается только лиц, находящихся на государственных должностях, потому что у нас сильное лобби охотников, и они принимают законы, которые не улучшают ситуацию с экологией и животным миром в России, а ухудшают ее», - сказала Федюнина.
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По ее мнению, депутаты-охотники действуют не в государственных, а в личных интересах, лоббируя соответствующие законы.

«Они идут в Госдуму, в том числе, и для того, чтобы принимать эти законы и лоббировать их для себя любимых. Охота, контактные притравочные станции, вольерная охота – это все лоббируют в Госдуме и Совете Федерации. Левченко, который был губернатором Иркутской области, застрелил спящего в берлоге медведя и не понес никакой ответственности, а сейчас стал депутатом. Таких историй очень много», - подчеркнула руководитель «Зооправа».

При этом Федюнина высказала мнение, что подобный законопроект просто «не допустят» до Госдумы, и заявила о готовности обсуждать эту тему.

«В Госдуме такое количество охотников и лоббистов, что они просто не дадут нам зайти с таким законопроектом. Но мы готовы это обсуждать», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

В 2018 году в интернете появилось видео убийства губернатором Иркутской области Сергеем Левченко медведя, спавшего зимой в берлоге.

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Почти 30 тысяч россиян подписали петицию на имя руководства страны с требованием наказать Левченко и отстранить его от должности. Однако губернатор избежал наказания. В пресс-службе чиновника пояснили, что ничего криминального в действиях Левченко не было. Утверждалось, что был убит медведь-шатун, который терроризировал местных жителей.

В декабре 2019 года Левченко подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин сказал, что губернатор плохо работал.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЗоозащитникиГосдумаОхота
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