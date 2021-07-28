Телеведущий Николай Дроздов вошел в жюри премии «Экология – дело каждого»

Организаторы международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» начали формирование состава жюри. В него, в частности, уже вошли телеведущий Николай Дроздов, художник Никас Сафронов, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Председателя жюри, как ожидается, выберут позже.

Премию для детей и подростков с 7 до 16 лет учредил Росприроднадзор, который таким образом стремится вовлечь подрастающее поколение в экологическую повестку и поощрить волонтёрские, общественные, экологические организации, образовательные учреждения за вклад в сохранение окружающей среды.

Для участия в премии детям нужно необходимо загрузить свои работы в социальные сети или Rutube, подать заявку на сайт премии www.экологияделокаждого.рф. Это могут быть рисунки, видео, мультфильмы, фотографии со специальными хештэгами #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren. Победителей и лауреатов премии определит как профессиональное сообщество, так и народное голосование в социальных сетях, церемония награждения пройдёт в Vegas City Hall в Москве 24 ноября.

На конкурс уже подано свыше тысячи работ из 72 регионов России, а также несколько десятков работ из 10 стран дальнего и ближнего зарубежья.

