Почти 27,5 тысячи человек в России находятся под контролем из-за коронавируса

Под медицинским контролем в РФ из-за подозрения на коронавирус находятся почти 27,5 тыс человек. Об этом информирует Роспотребнадзор.

Ранее это число составляло 69 075 человек. По последним данным, в России проведено уже более 143,5 тысяч исследований на выявление коронавируса, уточняется в материале.

Накануне сообщалось, что в России было выявлено 52 новых случаев заражения. 199 человек заболели. Умерших по этой причине нет.