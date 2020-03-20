Почти 27,5 тысячи человек в России находятся под контролем из-за коронавируса

Под медицинским контролем в РФ из-за подозрения на коронавирус находятся почти 27,5 тыс человек. Об этом информирует Роспотребнадзор.

Ранее это число составляло 69 075 человек. По последним данным, в России проведено уже более 143,5 тысяч исследований на выявление коронавируса, уточняется в материале.

Накануне сообщалось, что в России было выявлено 52 новых случаев заражения. 199 человек заболели. Умерших по этой причине нет.

В Нью-Йорке жертвами коронавируса стали 22 человека

С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила выдачи больничных листов в связи с ситуацией по коронавирусу. Новая норма будет действовать до 1 июля.

Введение карантина в условиях распространения коронавируса Covid-2019 необходимо, однако он продлится не больше месяца, и примерно к середине апреля эпидемия сойдёт на нет. Такую точку зрения высказал главврач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Коронавирус