Новости за ночь: Доктор Мясников заявил о скором спаде эпидемии коронавируса
Введение карантина в условиях распространения коронавируса Covid-2019 необходимо, однако он продлится не больше месяца, и примерно к середине апреля эпидемия сойдёт на нет. Такую точку зрения высказал главврач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников. Соответствующее видео опубликовал в телеграм-канале Владимир Соловьев.
Мясников считает спровоцированную панику из-за пандемии коронавируса необоснованной и утверждает, что индивидуальные риски равны нулю. В то же время он признал, что осенью может произойти вторая вспышка: вирус вызывает острое респираторное заболевание, являющееся сезонным явлением.
Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань ранее говорил, что пандемию коронавируса Covid-2019 удастся остановить к июню, но в том случае, если страны с тяжёлой эпидемиологической ситуацией примут необходимые меры. 19 марта в Китае были зафиксированы только ввозные случаи заражения, ни одного случая не зарегистрировали в эпицентре вспышки коронавируса — Ухане.
В мире коронавирусом заразились уже 245 тысяч человек. Ситуацию пока не могут взять под контроль власти Италии, где количество смертей от коронавируса уже превысило аналогичный показатель в Китае. При этом в Италии 41 тысяча случаев заражения, а в Китае — вдвое больше (почти 81 тысяча заболевших).
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