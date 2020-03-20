Новости за ночь: Доктор Мясников заявил о скором спаде эпидемии коронавируса

Мясников считает спровоцированную панику из-за пандемии коронавируса необоснованной и утверждает, что индивидуальные риски равны нулю. В то же время он признал, что осенью может произойти вторая вспышка: вирус вызывает острое респираторное заболевание, являющееся сезонным явлением.

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань ранее говорил, что пандемию коронавируса Covid-2019 удастся остановить к июню, но в том случае, если страны с тяжёлой эпидемиологической ситуацией примут необходимые меры. 19 марта в Китае были зафиксированы только ввозные случаи заражения, ни одного случая не зарегистрировали в эпицентре вспышки коронавируса — Ухане.

В мире коронавирусом заразились уже 245 тысяч человек. Ситуацию пока не могут взять под контроль власти Италии, где количество смертей от коронавируса уже превысило аналогичный показатель в Китае. При этом в Италии 41 тысяча случаев заражения, а в Китае — вдвое больше (почти 81 тысяча заболевших).

