В Нью-Йорке жертвами коронавируса стали 22 человека

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что число жертв от последствий заражения коронавирусом COVID-19 составило 22 человека. Об этом сообщает РИА Новости.

США остановили выдачу виз в большинстве стран

Всего в городе зафиксировано 3615 случаев заражения.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Нью-Йорке 13 марта после резкого роста случаев заболеваний коронавирусом в городе.

На прошлой неделе резидент США Дональд Трамп в телевизионном обращении к нации объявил о временном ограничении въезда в страну из стран Европы в связи с угрозой распространения коронавируса.

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