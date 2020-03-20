В Нью-Йорке жертвами коронавируса стали 22 человека

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен по всей России Двухнедельный карантин становится обязательным для всех без исключения, кто возвращается из-за границы Летальных исходов от коронавирусной инфекции в России не зафиксировано COVID-19 диагностирован у князя Монако