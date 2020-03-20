В Нью-Йорке жертвами коронавируса стали 22 человека
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что число жертв от последствий заражения коронавирусом COVID-19 составило 22 человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Всего в городе зафиксировано 3615 случаев заражения.
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Нью-Йорке 13 марта после резкого роста случаев заболеваний коронавирусом в городе.
На прошлой неделе резидент США Дональд Трамп в телевизионном обращении к нации объявил о временном ограничении въезда в страну из стран Европы в связи с угрозой распространения коронавируса.
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