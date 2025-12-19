Не стоит надеяться на то, что на внешних рынках, где нет такой защиты, как дома, конкурентоспособность автомобилей Lada вдруг вырастет, заявил НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.

АвтоВАЗ начал отправлять нераспроданные Lada на Ближний Восток — в Иран и Йемен, где спрос на них примерно на 50% выше, чем в России, сообщает Радио 1. В Сане уже открылся дилер: туда завезли Niva, Vesta и Granta. Первая партия — около 50 машин, с трёхлетней гарантией. В Тегеране готовят шоурум с Vesta, старт продаж намечен на начало 2026 года. Экспорт совпал с падением спроса на Lada в России и стал для завода способом продать машины, залежавшиеся на складах.

Жигалов считает, что в первую очередь АвтоВАЗу следует закрепиться на домашнем рынке.