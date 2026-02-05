Депутат Гусев: Трудовые мигранты не должны привозить семьи в Россию
Дмитрий Гусев заявил НСН, что мигранты должны приезжать в Россию под конкретные задачи, проекты, а затем уезжать.
Трудовые мигранты не должны привозить семьи в Россию, а при любом нарушении закона должны сразу высылаться из страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«Наша позиция в отношении мигрантов очень простая – три «П»: приехал, поработал, покинул. Люди должны приезжать в Россию под конкретные задачи, проекты. После окончания контрактов они должны уезжать, не привозить сюда семьи, не заводить здесь семей. Это трудовая миграция. Опыт схож с тем, как устроено законодательство в ОАЭ, оно работает очень эффективно. Любое нарушение законодательства – высылка, подрался – высылка и так далее. Это поможет нам справиться со всей этой историей. Если они приезжают, готовы принять нашу историю и жить по нашим законам, пусть остаются, учат язык, получают образование, выходят замуж за русских», - пояснил он.
В России количество иностранцев в начале 2026 года сократилось на 10%, до 5,7 миллиона человек. Показатели озвучил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин. Рабочих из Средней Азии могут заменить индийские мигранты, по данным СМИ, сегодня в стране трудятся более 70 тыс. мигрантов из Индии, их количество будет расти.
