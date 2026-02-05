МИД объявил сотрудника посольства Германии персоной нон грата

Руководителя дипломатической миссии ФРГ в России вызвали в российский МИД и заявили решительный протест в связи с решением Берлина об объявлении сотрудника посольства РФ в Германии персоной нон грата. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

В министерстве назвали обвинения российского дипломата в разведдеятельности бездоказательными, не имеющими никаких оснований и сфабрикованными, пишет RT.

«Российская сторона их категорически отвергает. Рассматриваем действия германской стороны как низкопробную провокацию, нацеленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ», - подчеркнули в ведомстве.

Главе дипмиссии Германии вручили ноту об объявлении персоной нон грата дипломата из посольства ФРГ в Москве. Решение стало симметричным ответом на действия немецкой стороны, которая «в полной мере несет ответственность за новую эскалацию» в отношениях с Москвой.

В январе Германия выслала заместителя военного атташе посольства РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

