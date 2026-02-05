Сенатор Ролик раскрыл условия налоговых льгот для резидентов префрежимов

Сенатор от Приморского края Александр Ролик предложил Совету Федерации одобрить законопроект, определяющий условия предоставления налоговых льгот новым резидентам территорий с преференциальным налоговым режимом. Об этом он рассказал НСН.

Речь идет о территориях опережающего развития (международной территории опережающего развития), Арктической зоне РФ, свободном порте Владивосток, особой экономической зоне в Калининградской области, свободной экономической зоне на территории Республики Крым и Севастополя.

По словам Ролика, будет необходимо соответствие двумя условиям. Нужно, чтобы организация, ставшая новым участником территорий с преференциальным налоговым режимом, не привлекалась более двух раз к административной ответственности за непредставление финансовой отчетности в течение последних трех лет, а также она выполнила отдельные обязательства по соглашению об осуществлении инвестиционной деятельности. В этом случае новые резиденты смогут применять пониженные ставки налога, налоговые льготы, пониженные тарифы страховых взносов.

Как отметил сенатор, субъект РФ может быть также наделен полномочиями устанавливать отношения между объемом фактически осуществленных инвестиций и объемом налоговых льгот, а также перечень контролируемых обязательств резидента по соглашению.

«Предусмотренные законом нормы распространяются на правоотношения начиная с 1 января 2026 года и, что важно, будут применяться, начиная с третьего года получения резидентом (участником) префрежима своего статуса. При этом, что тоже очень важно, нововведения не будут затрагивать действующих резидентов и участников префрежимов», - уточнил Ролик.

Положительные отзывы на законопроект уже дали законодатели в Нижегородской области, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

