«Автостат»: продажи автомобилей Chery в России выросли почти в три раза

Отмечается, что самой популярной моделью Chery у россиян в октябре стал кроссовер Chery Tiggo 4 Pro - таких авто было продано 3712 штук. На втором месте - кроссовер Tiggo 7 Pro Max с 3708 реализованных авто. Замыкает тройку лидеров полноприводный семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max, на котором остановили свой выбор 1275 покупателей.

Ранее сообщалось, что в октябре средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив два млн рублей. Больше всего подорожала отечественная Lada (ВАЗ) 2131, цена выросла на 8%, передает «Радиоточка НСН».

