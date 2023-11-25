«Автостат»: продажи автомобилей Chery в России выросли почти в три раза

В октябре 2023 года в России продали 10,9 тыс. автомобилей Chery, что в 2,8 раза больше показателей прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что самой популярной моделью Chery у россиян в октябре стал кроссовер Chery Tiggo 4 Pro - таких авто было продано 3712 штук. На втором месте - кроссовер Tiggo 7 Pro Max с 3708 реализованных авто. Замыкает тройку лидеров полноприводный семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max, на котором остановили свой выбор 1275 покупателей.

Ранее сообщалось, что в октябре средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив два млн рублей. Больше всего подорожала отечественная Lada (ВАЗ) 2131, цена выросла на 8%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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