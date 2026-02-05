Дуров заявил, что «скорее закроет» Telegram, чем раскроет данные о переписках
5 февраля 202612:50
Мессенджер Telegram скорее закроется, чем начнет передавать третьим лицам сведения о переписках. Об этом заявил основатель компании Павел Дуров.
По его словам, Telegram за всю свою историю «не раскрыл ни одного байта данных о переписках».
«И мы скорее закроем весь проект, чем начнем это делать», - написал Дуров в социальной сети X.
Ранее основатель Telegram заявил, что у мессенджера нет инвесторов из России, единственным акционером компании остается он сам.
