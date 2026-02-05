Дуров заявил, что «скорее закроет» Telegram, чем раскроет данные о переписках

Мессенджер Telegram скорее закроется, чем начнет передавать третьим лицам сведения о переписках. Об этом заявил основатель компании Павел Дуров.

Дуров заявил, что Цукерберг смеётся над 4 млрд «тупых» пользователей WhatsApp

По его словам, Telegram за всю свою историю «не раскрыл ни одного байта данных о переписках».

«И мы скорее закроем весь проект, чем начнем это делать», - написал Дуров в социальной сети X.

Ранее основатель Telegram заявил, что у мессенджера нет инвесторов из России, единственным акционером компании остается он сам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / Лекс Фридман
ТЕГИ:TelegramПавел Дуров

Горячие новости

Все новости

партнеры