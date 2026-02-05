Дуров заявил, что «скорее закроет» Telegram, чем раскроет данные о переписках

По его словам, Telegram за всю свою историю «не раскрыл ни одного байта данных о переписках».

«И мы скорее закроем весь проект, чем начнем это делать», - написал Дуров в социальной сети X.

Ранее основатель Telegram заявил, что у мессенджера нет инвесторов из России, единственным акционером компании остается он сам.

