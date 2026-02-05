В Госдуме оценили результат запрета на работу мигрантов в такси
Мигранты не должны работать в сфере такси, учителями и врачами, заявил НСН Дмитрий Гусев.
Запрет на работу мигрантов в такси нужно распространять на все регионы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«Мы настаиваем на том, чтобы был запрет для мигрантов в ряде профессий: учителя, врачи, водители такси. Регионы, где введены такие запреты, показали великолепную практику. Цены на такси не выросли, безопасность не пострадала. Это, например, в Калининградской области, Челябинской. Это тоже очень хорошая работающая мера, которая защищает наших людей. Иначе мы наших людей лишаем работы. Что касается врачей и учителей, это просто вопрос безопасности. Чему они могут научить наших детей? Все-таки очень разные трактовки у всех, разные подходы и менталитеты», - рассказал он.
Привлечение мигрантов к работе в качестве таксистов и курьеров запретят в Санкт-Петербурге до конца 2026 года. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов, передает пресс-служба администрации.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru