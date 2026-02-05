По неофициальным данным, число мигрантов из СНГ в России доходит до девяти миллионов, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Сегодня вам никто точно не скажет, сколько людей приезжает к нам работать. По официальным данным, в прошлом году было 5,6 миллиона мигрантов из СНГ. При этом говорится, что это на 24% меньше, чем было годом ранее. Это люди, которые приехали к нам работать официально. При этом из СНГ к нам могут приезжать люди без цели работать: туризм, учеба и так далее. По этим оценкам, их может быть до 9 миллионов. Это только страны СНГ», - отметил он.

В России количество иностранцев в начале 2026 года сократилось на 10%, до 5,7 миллиона человек. Показатели озвучил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин. Рабочих из Средней Азии могут заменить индийские мигранты, по данным СМИ, сегодня в стране трудятся более 70 тыс. мигрантов из Индии, их количество будет расти.

