Токсичное выгорание: В России не откажутся от восьмичасового рабочего дня
Восьмичасовой рабочий день – это не главная причина выгораний, заявила НСН Наталья Голованова.
Измерить результат конкретного человека на работе очень сложно, поэтому привязка к рабочему времени неизбежна, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
К концу 2025 года почти половина работающих россиян столкнулись с профессиональным выгоранием, и причина этой тенденции кроется не только в высоком уровне стресса, но и в распространении так называемой токсичной продуктивности, когда работник измеряет свою эффективность часами переработки, рассказала HR-директор девелоперской компании Level Group Валентина Романова, пишут «Известия». В качестве альтернативы эксперт предлагает переход к модели осознанной результативности, при которой в центре внимания оказывается не количество отработанных часов, а вклад сотрудника в бизнес-показатели. Голованова объяснила, что такой подход сложно реализовать.
«Работодатели, у которых есть критерии взвешивания результата работников, уже так действуют. Но это не говорит о том, что у человека в трудовом договоре будет записано что-то другое, у нас восьмичасовый рабочий день – это норма. А все остальное уже зависит от договоренностей с работодателями. Но глобальных примеров такой работы у нас в России нет, потому что измерить результат конкретного человека очень сложно. В компании есть разные сотрудники, у всех свой вклад, где-то коллективный вклад. Как измерить результативность бухгалтера? Сдал отчет и свободен? Есть компании, в которых рабочие процессы постоянно измеряются, но меняются требования. Поэтому настроить это очень сложно. Придется нанимать людей, которые будут заниматься только выстраиванием этих процессов и оценкой вклада каждого», - пояснила она.
По ее словам, восьмичасовой рабочий день – это не главная причина выгораний.
«Наши исследования показывают, что выгорания чаще всего происходят, потому что люди недовольны оплатой своего труда и тем, как бизнес-процессы в компании выстроены. Я не думаю, что люди выгорают по причине того, что работают восемь часов. Люди готовы и больше работать, если понимают, зачем это. Мы идем по другому пути, к платформенной занятости, когда многие позиции будут закрываться по необходимости. Но пока об этом рано говорить», - добавила она.
Несмотря на официальное сокращение количества трудоголиков, до 70% россиян хотели бы подрабатывать, а примерно каждый второй соотечественник уже имеет дополнительный заработок. Об этом НСН заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
