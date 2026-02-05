Измерить результат конкретного человека на работе очень сложно, поэтому привязка к рабочему времени неизбежна, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

К концу 2025 года почти половина работающих россиян столкнулись с профессиональным выгоранием, и причина этой тенденции кроется не только в высоком уровне стресса, но и в распространении так называемой токсичной продуктивности, когда работник измеряет свою эффективность часами переработки, рассказала HR-директор девелоперской компании Level Group Валентина Романова, пишут «Известия». В качестве альтернативы эксперт предлагает переход к модели осознанной результативности, при которой в центре внимания оказывается не количество отработанных часов, а вклад сотрудника в бизнес-показатели. Голованова объяснила, что такой подход сложно реализовать.