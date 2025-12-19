Китайские компании соблюдают принципы здоровой конкуренции и не угрожают продажам «АвтоВАЗа», рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН.



Цены на модели Lada в 2025 году снизились на 5%, несмотря на инфляцию. Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, причиной снижения стоимости стал «агрессивный демпинг» со стороны китайских марок, дававших значительные скидки на свои модели, поэтому отечественные автомобили могли продаваться на миллион рублей дешевле. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». Моржаретто удивили такие заявления.