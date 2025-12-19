«АвтоВАЗу» посоветовали не жаловаться на «китайцев»
Модели «АвтоВАЗа» не имеют конкурентов в своей ценовой категории, заявил НСН Игорь Моржаретто.
Китайские компании соблюдают принципы здоровой конкуренции и не угрожают продажам «АвтоВАЗа», рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН.
Цены на модели Lada в 2025 году снизились на 5%, несмотря на инфляцию. Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, причиной снижения стоимости стал «агрессивный демпинг» со стороны китайских марок, дававших значительные скидки на свои модели, поэтому отечественные автомобили могли продаваться на миллион рублей дешевле. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». Моржаретто удивили такие заявления.
«У “АвтоВАЗа” есть своя ценовая ниша, где нет никого. По нынешним временам, это категория от 900 тысяч до 1,7 миллиона рублей за автомобиль. Модели максимально востребованы на рынке: у Lada Granta вообще нет ни одного конкурента на рынке, то же самое и с “Нивами”, Lada Vesta, а сейчас еще появится новая Lada Iskra. Но когда “АвтоВАЗ” пытается зайти в ниши подороже, где максимальная комплектация может стоить больше двух миллионов рублей, то там конкурировать ему очень сложно. Там есть много “китайцев”. Поэтому приходится предлагать скидки, программы лояльности. Это нормальная конкурентная борьба. Да, у китайцев есть экспортная поддержка от государства, они могут демпинговать за счет того, что у них заложена большая маржа, но мы тоже так делаем, если автомобили Lada идут за рубеж», — отметил он.
Автоэксперт также объяснил, какие автомобили предпочитают покупать россияне.
«Сегодня у нас рынок строится примерно с таких соотношений: 25% — это Lada, которая держит свою долю. 50% — это чистые “китайцы”, а еще четверть рынка — это автомобили иностранных марок, собранные в России под своим или под отдельным брендом. Кто-то выбирает “китайцев”, кто-то выбирает условно российскую марку TENET, хотя понимает,под ней скрывается чуть перелицованный китайский автомобиль. А “АвтоВАЗ” выше крыши не прыгнет: у него есть своя аудитория, но из-за утилизационного сбора цены на автомобили вырастут в любом случае на 10%, на Lada они тоже поднимутся примерно на 2-5%», — подчеркнул он.
Ранее глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов объяснил НСН рост цен от «АвтоВАЗа».
