Почему самозапрет на донаты в играх не поможет в борьбе с мошенниками
Мошенничество в игровых сообществах — это в первую очередь вопрос правоприменения, модерации платформ и расследования преступлений, а не ограничения легальных платежей внутри игр, сказал НСН Ярослав Мешалкин.
Самозапрет не мешает злоумышленникам обманывать, выманивать данные или виртуальные предметы, сказал НСН эксперт по видеоигровой индустрии Ярослав Мешалкин.
В Госдуме обсуждают возможность разрешить гражданам устанавливать добровольный самозапрет на платежи в компьютерных играх. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, такая мера позволит защитить людей от противоправных действий и уберечь подростков от чрезмерных трат в онлайн-играх, в том числе под влиянием мошенников. Мешалкин отметил, что факт стигматизации микроплатежей как «опасного явления» подталкивает рынок к регуляторной неопределенности.
«Мошенничество в игровых сообществах — это в первую очередь вопрос правоприменения, модерации платформ и расследования преступлений, а не ограничения легальных платежей внутри игр. Самозапрет не мешает злоумышленникам обманывать, выманивать данные или виртуальные предметы — он просто создает ощущение, что "что-то сделали". Для разработчиков такие идеи весьма тревожны. Даже если речь идет о добровольности, сам факт стигматизации микроплатежей как "опасного явления" подталкивает рынок к регуляторной неопределенности. Это особенно чувствительно для free-to-play-моделей, которые составляют основу современной игровой индустрии. В итоге под ударом оказываются не мошенники, а легальный бизнес и добросовестные игроки», — отметил Мешалкин.
Годовое количество кибермошенничеств через игры составляет чуть более 1%, отметил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
«Согласно статистике за 2025 год, произошло шесть тысяч преступлений, когда через несовершеннолетних мошенники выходили к деньгам родителей. При этом по статистике МВД за январь-июль 2025 года было зафиксировано 424 тысячи кибермошенничеств. То есть все годовое количество кибермошенничеств через игры составляет чуть более 1% от всех мошенничеств за полгода. Самозапрет на микротранзакции является гораздо более сложной задачей, нежели самозапрет на кредиты. В случае самозапрета на кредиты присутствует единый монопольный регулятор, Центробанк, который видит каждую операцию с деньгами и может ее заблокировать. Разнообразие рынка видеоигр и площадок потребует затрат несоизмеримо более высоких, чем ожидаемый эффект. Суммируя вышесказанное, реализация ограничений на микротранзакции способна ударить по рынку видеоигр, а также затраты на такую систему, вероятно, будут на порядки выше ожидаемого социально-экономического эффекта», — сказал собеседник НСН.
Директор первой в России муниципальной Спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Артем Щепотьев посетовал на то, что в России нет термина «виртуальное имущество».
«Преступность давно выходит за рамки реального мира и обращает свои руки на виртуальное имущество, которое сейчас оценивается уже не в миллионах, а в миллиардах и даже не рублей. В настоящее время у нас практически отсутствует контроль за этой сферой деятельности и даже термин "виртуальное имущество" не имеет законодательного закрепления. Однако, инициатива действительно интересная и правильная, но возникает вопрос о способе ее реализации. Для этого необходимо будет разработать сложный механизм контроля над разработчиками игр и платформами, где они реализовываются. Возможно это станет началом для появления отечественного магазина игр, на подобии Steam, на котором иностранные разработчики и дистрибьютеры обязаны будут размещать свои игры для реализации на территории нашей страны. Это позволит как контролировать виртуальный товарооборот, так и станет превентивной мерой для мошеннических действий с виртуальным имуществом», — добавил эксперт.
Ранее Мешалкин заявил НСН, что аудиторию в видеоиграх интересует качество продукта, идеология является надстройкой, которую важно органично выстроить.
