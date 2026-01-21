Почему самозапрет на донаты в играх не поможет в борьбе с мошенниками

Мошенничество в игровых сообществах — это в первую очередь вопрос правоприменения, модерации платформ и расследования преступлений, а не ограничения легальных платежей внутри игр, сказал НСН Ярослав Мешалкин.

Самозапрет не мешает злоумышленникам обманывать, выманивать данные или виртуальные предметы, сказал НСН эксперт по видеоигровой индустрии Ярослав Мешалкин.

Предложение ввести самозапрет на донаты в играх назвали имитацией

В Госдуме обсуждают возможность разрешить гражданам устанавливать добровольный самозапрет на платежи в компьютерных играх. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, такая мера позволит защитить людей от противоправных действий и уберечь подростков от чрезмерных трат в онлайн-играх, в том числе под влиянием мошенников. Мешалкин отметил, что факт стигматизации микроплатежей как «опасного явления» подталкивает рынок к регуляторной неопределенности.

«Мошенничество в игровых сообществах — это в первую очередь вопрос правоприменения, модерации платформ и расследования преступлений, а не ограничения легальных платежей внутри игр. Самозапрет не мешает злоумышленникам обманывать, выманивать данные или виртуальные предметы — он просто создает ощущение, что "что-то сделали". Для разработчиков такие идеи весьма тревожны. Даже если речь идет о добровольности, сам факт стигматизации микроплатежей как "опасного явления" подталкивает рынок к регуляторной неопределенности. Это особенно чувствительно для free-to-play-моделей, которые составляют основу современной игровой индустрии. В итоге под ударом оказываются не мошенники, а легальный бизнес и добросовестные игроки», — отметил Мешалкин.
Годовое количество кибермошенничеств через игры составляет чуть более 1%, отметил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.

«Согласно статистике за 2025 год, произошло шесть тысяч преступлений, когда через несовершеннолетних мошенники выходили к деньгам родителей. При этом по статистике МВД за январь-июль 2025 года было зафиксировано 424 тысячи кибермошенничеств. То есть все годовое количество кибермошенничеств через игры составляет чуть более 1% от всех мошенничеств за полгода. Самозапрет на микротранзакции является гораздо более сложной задачей, нежели самозапрет на кредиты. В случае самозапрета на кредиты присутствует единый монопольный регулятор, Центробанк, который видит каждую операцию с деньгами и может ее заблокировать. Разнообразие рынка видеоигр и площадок потребует затрат несоизмеримо более высоких, чем ожидаемый эффект. Суммируя вышесказанное, реализация ограничений на микротранзакции способна ударить по рынку видеоигр, а также затраты на такую систему, вероятно, будут на порядки выше ожидаемого социально-экономического эффекта», — сказал собеседник НСН.
Директор первой в России муниципальной Спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Артем Щепотьев посетовал на то, что в России нет термина «виртуальное имущество».

«Преступность давно выходит за рамки реального мира и обращает свои руки на виртуальное имущество, которое сейчас оценивается уже не в миллионах, а в миллиардах и даже не рублей. В настоящее время у нас практически отсутствует контроль за этой сферой деятельности и даже термин "виртуальное имущество" не имеет законодательного закрепления. Однако, инициатива действительно интересная и правильная, но возникает вопрос о способе ее реализации. Для этого необходимо будет разработать сложный механизм контроля над разработчиками игр и платформами, где они реализовываются. Возможно это станет началом для появления отечественного магазина игр, на подобии Steam, на котором иностранные разработчики и дистрибьютеры обязаны будут размещать свои игры для реализации на территории нашей страны. Это позволит как контролировать виртуальный товарооборот, так и станет превентивной мерой для мошеннических действий с виртуальным имуществом», — добавил эксперт.

Ранее Мешалкин заявил НСН, что аудиторию в видеоиграх интересует качество продукта, идеология является надстройкой, которую важно органично выстроить.

