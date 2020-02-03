Почему не 105%? В «Левада-центре» не верят ВЦИОМ о поддержке поправок в Конституцию

«Нет, мы не спрашивали [россиян по отношению к поправкам в Конституцию], но я удивлен – почему не 105% у ВЦИОМ. Здесь дело не в технике опроса, а как считают и задают вопросы, контролируют ответы. Сам по себе телефонный опрос является ни хорошим, ни плохим, это просто метод. Он, в сравнении с личным интервью, дает более лояльные ответы на 5-8% в пользу власти, но не 90%. 90% это не реальная цифра, такого единодушия в социологических опросах не бывает, и такой степени конформизма быть не может», - сказал Гудков.

По данным ВЦИОМ, наименьшее одобрение у россиян получила инициатива наделить Госдуму РФ правом утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров – 61%. Также лишь 62% респондентов выступили за расширение полномочий Совфеда.

В целом же за внесение поправок в Конституцию выступило 79% опрошенных 24 января. Всего в опросе приняло участие 1,6 тыс россиян.

Ранее НСН сообщала, что члены рабочей группе по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию проанализируют результаты опроса ВЦИОМ. Об этом заявил сопредседатель группы Андрей Клишас. Он отметил, что итоги опроса демонстрируют, какие поправки требуют дополнительных разъяснений для жителей страны.



