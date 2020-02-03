Группа по поправкам к Конституции проанализирует данные опроса ВЦИОМ

Напомни, согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, более 90% опрошенных россиян поддержали самые популярные поправки в Конституцию РФ, которые ранее были предложены президентом Владимиром Путиным, отмечает РИА ФАН. Отмечается, что активнее всего россияне поддержали инициативы, связанные с изменениями в социальной политике. В частности, за закрепление в основном законе обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и других социальных выплат положительно высказался 91% опрошенных. Инициативу Владимира Путина зафиксировать МРОТ поддержали 90% наших соотечественников.

