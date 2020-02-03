Группа по поправкам к Конституции проанализирует данные опроса ВЦИОМ
Члены рабочей группе по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию проанализируют результаты опроса ВЦИОМ. Как пишет РИА Новости, об этом заявил сопредседатель группы Андрей Клишас. Он отметил, что ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результат исследования, в ходе которого наши соотечественники высказали своё отношение к предложенным президентом поправкам.
Как отметил Клишас, итоги опроса демонстрируют, какие поправки требуют дополнительных разъяснений для жителей страны.
Напомни, согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, более 90% опрошенных россиян поддержали самые популярные поправки в Конституцию РФ, которые ранее были предложены президентом Владимиром Путиным, отмечает РИА ФАН. Отмечается, что активнее всего россияне поддержали инициативы, связанные с изменениями в социальной политике. В частности, за закрепление в основном законе обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и других социальных выплат положительно высказался 91% опрошенных. Инициативу Владимира Путина зафиксировать МРОТ поддержали 90% наших соотечественников.
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