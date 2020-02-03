Социально близкая Конституция. Какие поправки поддержало большинство россиян

Если поправки с ужесточением требований к кандидатам в президенты находят почти такую же широкую поддержку (87%), то важные реформы госструктуры и системы управления имеют меньше сторонников, показал опрос. Например, предложенное расширение полномочий Совета Федерации положительно воспринимают 62%, почти столько же (61%) одобряют идею дать Госдуме право утверждать состав правительства.

Недавний опрос «Левада-центра» свидетельствует о том, что мнения россиян относительно целей изменения Конституции делятся примерно пополам. Одни считают, что поправки больше нужны Владимиру Путину, другие верят, что переписывание Конституции предложено в интересах большинства.

Директор Левада-центра Лев Гудков в интервью НСН заявил, что такое «раздвоение» общественного мнения говорит о слабом интересе россиян к изменению Конституции и непонимании значения перемен.

«Нет силового поля в пользу той или иной позиции. Люди не понимают, что за этим стоит. Хотя презумпция до понимания, до вхождения в детали, в том, что это все затеяно для сохранения власти Путина в будущем. Такое мнение доминирует даже у тех, кто ничего не слышал об этом. Это априорная установка населения: все это делается, чтобы сохранить реальную власть Путина, неважно как это будет называться», - констатировал он.

Социальные поправки – именно то, что в предлагаемых изменениях Конституции наиболее близко и понятно основной части населения. Главный запрос общества касается как раз касается необходимости повышения уровня жизни, финансовой обеспеченности социально незащищенных категорий граждан, отмечал сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.

Экс-председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов со своей стороны заявил в беседе с НСН, что призвал не принимать всерьёз заявления о том, что поправки в Конституцию повысят благосостояние россиян.

«С какой стати, действительно, повысится уровень жизни и стабилизируется обстановка? Вот это как раз свидетельство того, что не только сама власть, но и ее обслуживающая инфраструктура идеологическая, политическая, научная потеряла связь с реальной жизнью. Одни глупцы там занимаются черт знает чем», - сказал он.

Президент России Владимир Путин предложил поправки в Конституцию, выступая с посланием Федеральному Собранию 15 января. После этого глава государства создал рабочую группу, которая занимается подготовкой поправок. Предполагается, что после утверждения поправок парламентом за изменения проголосуют все россияне. Всероссийское голосование может состояться в первой половине апреля.

